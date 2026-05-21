Barcelona comenzará la reforma pendiente de la Magòria en 2028 con las obras de un complejo deportivo

Las obras pendientes para edificar en el solar de la antigua estación ferroviaria de La Magòria, en el barrio de la Bordeta y pegado a la Gran Via en Barcelona, comenzarán en enero de 2028, cinco años más tarde de los que se anunció en principio. El ayuntamiento ha revelado la nueva previsión tras cerrar el concurso en el que ha elegido el proyecto para uno de los edificios del conjunto de equipamientos planificado desde 2020 para ocupar la parcela, adquirida a la Generalitat en 2016 y que abarca 21.424 metros cuadrados.

Mapa del terreno a reformar de la Magòria

En las dependencias con las que se espera que la reforma empiece a desencallarse cohabitarán instalaciones deportivas con otras para las brigadas de limpieza y jardinería. La construcción debe estar lista hacia 2031 y se estima que costará 36 millones de euros. “Es un proyecto largamente esperado y reivindicado”, expresa la concejala de Sants-Montjuïc, Raquel Gil, que explica que el calendario se ha podido definir una vez resueltos los recursos que se habían presentado en el proceso de adjudicación.

El inmueble contendrá un campo de fútbol con gradería y 8.000 metros cuadrados, otro de fútbol 7 de 2.300 metros cuadrados, una pabellón con cuatro pistas y 2.500 metros cuadrados y 12 pistas cubiertas de petanca en 1.700 metros cuadrados, las primeras bajo techo en España. Convivirán en 13.500 metros cuadrados que, una vez edificados, permitirán el retorno de equipos y deportistas tras un largo realojo. “Se marcharon de forma hace más de 10 años”, recuerda Gil.

Brigadas municipales

El terreno para jugar a fútbol ocupará una planta superior y las pistas de petaca se encajarán debajo del campo y justo encima de las plantas subterráneas. El polideportivo y el recinto de fútbol 7 se ubicarán a la altura del parque y las vías adyacentes al complejo.

Recreación del futuro campo de fútbol de la Magòria, en Barcelona. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

El diseño lleva la firma de la unión temporal de empresas formada por los despachos Activitats Arquitectòniques y Barceló Balanzó Arquitectes, a los que se encomienda la redacción del proyecto y la dirección de la obra. El subsuelo se reserva para instalaciones de dos servicios urbanos.

Por un lado, habrá un centro soterrado para los equipos de limpieza de calles, con 3.600 metros cuadrados repartidos en zona de estacionamiento para vehículos, taller, zona técnica y planta de trasferencia de residuos de la recogida viaria. Por otro, se alojará un centro de trabajo subterráneo de Parques y Jardines, de 900 metros cuadrados para albergar a una cincuentena de trabajadores y aparcamiento para la flota encargada del mantenimiento de zonas verdes del distrito de Sants-Montjuïc. Los accesos a los espacios deportivos y a las dependencias para el personal municipal estarán separados.

Viviendas y centro sanitario

La transformación de la Magòria contempla también que se alcen un edificio para servicios sociosanitarios y otro de alojamiento dotacional, para los que no hay fecha definida. “Es de una envergadura importante”, define Gil.

En 2020 se calculó que la inversión total será de 60 millones de euros. De acuerdo a lo que entonces se presentó, han de levantarse 150 pisos destinados a gente mayor y alquiler social. Además, debe alzarse un equipamiento con un centro de urgencias y atención primaria abierto las 24 horas, al que tiene que adherirse un hospital sociosanitario con 261 camas.

Recreación del futuro pabellón de la Magòria, en Barcelona. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

El plan también dibuja un jardín de unos 5.000 metros cuadrados. Con la construcción de las primeras dependencias, se concibe la creación de un pasaje que conecte la Gran Via con la calle Corral. Ese bulevar ha de vertebrar el conjunto que se planifica para la Magòria. Se idea envuelto con zonas verdes y espacios con sombra, por lo que se le etiqueta como un futuro refugio climático.

Gil comenta que el proyecto “debe permitir repensar los espacios verdes alrededor de los equipamientos que nacerán” en ese sector de la Bordeta, “aprovechando algunos espacios que hay y haciéndolos crecer”. “Sabemos que hay algunas reivindicaciones a mantener y espacios que existen que no son compatibles con la obra, pero podemos trabajar conjuntamente para diseñar la nueva zona verde y tener un espacio que nos ayude a unir la Gran Via con el parque de Celestina Vigneaux, para que tenga también canales de comunicación con los equipamientos”, sugiere la concejala.