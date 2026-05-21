Barcelona activa la campaña de incendios en Montjuïc y Collserola mientras se mantienen las restricciones por la peste porcina

El Ayuntamiento de Barcelona inició el pasado sábado 16 de mayo la campaña forestal de los Bomberos de Barcelona, que refuerzan su presencia en las masas forestales de la ciudad con más recursos, prevención y coordinación, con especial atención a la montaña de Montjuïc y a las restricciones de la peste porcina africana (PPA).

En la presentación de la campaña este jueves, el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, acompañado por el jefe del servicio de Protección Civil y Bomberos, Sebastià Massagué, y la miembro de la División de Intervenciones y Operaciones, Clara Latorre, ha pedido la colaboración de la ciudadanía tras una "campaña exigente".

En concreto, ha avisado de que las numerosas lluvias han supuesto un "incremento importante de la masa forestal" y, por tanto, del combustible disponible en caso de incendio, por lo que el cuerpo de Bomberos ha reforzado su labor de prevención y de reconocimiento de las diferentes zonas amenazadas.

Ha recordado a la ciudadanía la importancia de seguir las instrucciones y consejos de los servicios de emergencia en las actividades que se lleven a cabo al aire libre y ha destacado el "papel fundamental" de los simulacros, uno de los cuales se llevará a cabo este viernes, para garantizar una respuesta adecuada.

El año pasado se detectaron 15 pequeños incendios durante la campaña de verano, que supusieron la quema de 0,94 hectáreas de masa forestal y que, pese a considerarse buenos números, Batlle ha avisado de que "demuestran que no se puede bajar la guardia".

Peste porcina africana

Las restricciones de la campaña forestal de verano coincidirán con las restricciones desplegadas por la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para hacer frente a la proliferación de PPA en el parque de Collserola, que Batlle ha augurado que se prolongarán durante todo el verano.

El teniente de alcalde ha afirmado que "con carácter general" las restricciones por la PPA, que limitan el acceso a Collserola, seguirán vigentes los próximos meses, pero que, si la situación cambiase, se informaría rápidamente a la ciudadanía, ya que se mantienen las reuniones semanales al respecto.

Al preguntársele por el efecto de las restricciones en la campaña de verano, Massagué ha explicado que el 85% de los incendios son causados directa o indirectamente por los humanos, por lo que limitar el acceso al parque lógicamente evita "posibles causas de ignición".

Montjuïc, nuevo foco

Por su parte, Latorre ha explicado que desde el cuerpo se han dado cuenta del creciente riesgo de incendio en Montjuïc, en el que se presenta combustible más seco y estresado, especialmente en la vertiente sur, más escarpada y afectada por el viento de marinada.

Por ello, los Bomberos de Barcelona han fomentado los recorridos en esta parte de la ciudad para inspeccionar la zona, familiarizarse con el entorno forestal y hacer frente a este nuevo posible foco de incendios.

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Respecto a la campaña, ha explicado que a mediados de abril se iniciaron los recorridos por toda la masa forestal de la ciudad, la semana pasada abrieron el parque de bomberos de Vallvidrera, que solo permanece abierto durante el verano, y, si todo va bien, darán por finalizada la campaña a finales de agosto.