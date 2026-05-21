Bomberos
Barcelona activa la campaña de incendios en Montjuïc y Collserola mientras se mantienen las restricciones por la peste porcina
Los Bomberos sitúan Montjuïc como posible nuevo foco de incendios este verano
El ayuntamiento augura que las restricciones en Collserola por la PPA se alargarán hasta después de verano
Catalunya instalará parques fotovoltaicos en puntos clave para reducir masa forestal y evitar megaincendios
Barcelona limita el trabajo al aire libre a 20 minutos durante las olas de calor este verano y establece descansos obligatorios
El Ayuntamiento de Barcelona inició el pasado sábado 16 de mayo la campaña forestal de los Bomberos de Barcelona, que refuerzan su presencia en las masas forestales de la ciudad con más recursos, prevención y coordinación, con especial atención a la montaña de Montjuïc y a las restricciones de la peste porcina africana (PPA).
En la presentación de la campaña este jueves, el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, acompañado por el jefe del servicio de Protección Civil y Bomberos, Sebastià Massagué, y la miembro de la División de Intervenciones y Operaciones, Clara Latorre, ha pedido la colaboración de la ciudadanía tras una "campaña exigente".
En concreto, ha avisado de que las numerosas lluvias han supuesto un "incremento importante de la masa forestal" y, por tanto, del combustible disponible en caso de incendio, por lo que el cuerpo de Bomberos ha reforzado su labor de prevención y de reconocimiento de las diferentes zonas amenazadas.
Ha recordado a la ciudadanía la importancia de seguir las instrucciones y consejos de los servicios de emergencia en las actividades que se lleven a cabo al aire libre y ha destacado el "papel fundamental" de los simulacros, uno de los cuales se llevará a cabo este viernes, para garantizar una respuesta adecuada.
El año pasado se detectaron 15 pequeños incendios durante la campaña de verano, que supusieron la quema de 0,94 hectáreas de masa forestal y que, pese a considerarse buenos números, Batlle ha avisado de que "demuestran que no se puede bajar la guardia".
Peste porcina africana
Las restricciones de la campaña forestal de verano coincidirán con las restricciones desplegadas por la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para hacer frente a la proliferación de PPA en el parque de Collserola, que Batlle ha augurado que se prolongarán durante todo el verano.
El teniente de alcalde ha afirmado que "con carácter general" las restricciones por la PPA, que limitan el acceso a Collserola, seguirán vigentes los próximos meses, pero que, si la situación cambiase, se informaría rápidamente a la ciudadanía, ya que se mantienen las reuniones semanales al respecto.
Al preguntársele por el efecto de las restricciones en la campaña de verano, Massagué ha explicado que el 85% de los incendios son causados directa o indirectamente por los humanos, por lo que limitar el acceso al parque lógicamente evita "posibles causas de ignición".
Montjuïc, nuevo foco
Por su parte, Latorre ha explicado que desde el cuerpo se han dado cuenta del creciente riesgo de incendio en Montjuïc, en el que se presenta combustible más seco y estresado, especialmente en la vertiente sur, más escarpada y afectada por el viento de marinada.
Por ello, los Bomberos de Barcelona han fomentado los recorridos en esta parte de la ciudad para inspeccionar la zona, familiarizarse con el entorno forestal y hacer frente a este nuevo posible foco de incendios.
Respecto a la campaña, ha explicado que a mediados de abril se iniciaron los recorridos por toda la masa forestal de la ciudad, la semana pasada abrieron el parque de bomberos de Vallvidrera, que solo permanece abierto durante el verano, y, si todo va bien, darán por finalizada la campaña a finales de agosto.
- Estos son los requisitos para obtener hoy la Tarjeta Rosa de transporte en Barcelona: edad e ingresos brutos familiares
- Swatch intenta calmar los ánimos tras las críticas por el lanzamiento de su colaboración con Audemars Piguet
- Las discotecas del Front Marítim de Barcelona apurarán el último año pactado de prórroga hasta 2027
- Los beneficiarios de la Tarjeta Rosa de transporte en Barcelona caen un 18% en una década: más personas quedan fuera de los requisitos
- Los Mossos detienen a un turista de EEUU en el Eixample de Barcelona por agredir a tres mujeres por la calle
- La Fiesta Mayor del Corpus de Cornellà 2026 se llena de música con The Tyets, Duncan Dhu, Miki Núñez y otros artistas
- L'Hospitalet actuará en cerca de 2.700 pozos de alcantarillas para prevenir plagas de cucarachas
- Las familias de un colegio público de Barcelona denuncian ante la Sindicatura de Comptes una década de clases en barracones