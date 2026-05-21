En Ciutat Vella
El estreno del bar de los hermanos Torres en el mercado de Santa Caterina de Barcelona desata colas y expectación
Los famosos chefs junto con Pantea Group presentan su 'parada' de 440 m2 en el icónico recinto
El restaurante de los hermanos Torres en el mercado de Santa Caterina abrirá el 20 de mayo
Parada Torres: esto es lo que se puede comer en el restaurante más asequible de los hermanos Torres
El desembarco de los cotizados chefs Javier y Sergio Torres en el mercado de Santa Caterina ha provocado un auténtico ciclón en el barrio barcelonés. Los triestrellados (Michelin) cocineros levantaron el telón de su Parada Torres el miércoles con una masiva respuesta de la clientela, ávida por probar sus propuestas más asequibles. Hubo que cerrar momentáneamente para reaprovisioanarse, con colas en la entrada, mientras que este jueves han contado ya con control de afluencia para asegurar un buen servicio para los barceloneses y viajeros que querían conocer su tapeo.
Los mediáticos Torres, aliados con el pujante Pantea Group, han abierto un espectacular bar-restaurante en el carismático mercado del barrio de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, con 440 metros cuadrados, una gran barra central donde pueden codearse hasta 36 comensales y muchas mesas y rincones para que convivan gastronomía y tertulias.
Lejos de la alta cocina, Javier y Sergio quieren despachar tapas y sabores de mercados, informales pero con guiños a su ADN, como la ensaladilla rusa que se conjuga con lubina.
El estreno del miércoles abarrotó el local, que de viernes a domingo ofrece cocina ininterrumpida de 12.00 a 23.30 horas, pero el resto de la semana hace dos servicios. Sorprendidos por la respuesta popular, el establecimiento tuvo que hacer un paréntesis para volver a la carga al rato, mientras se formaban colas a la entrada.
Motor para el mercado
El bar admite reservas, aunque la mayoría de sus comensales acuden directamente. El reclamo de los Torres, con una propuesta que permite comer por unos 30-35 euros, ha provocado gran expectación en la zona, donde desde hace semanas se acercaban personas a preguntar por el debut. Será un nuevo motor de atracción para el histórico mercado, que cuenta con más restaurantes abiertos fuera del horario del equipamiento. Su apertura ha supuesto un mínimo de 25-30 puestos de trabajo para abarcar su amplio horario.
Su carta abarca platillos de mercado de proximidad (de ostras a pepitos de ternera, de macarrones gratinados a pescados frescos), a precios contenidos, con una bodega también asequible, que acerca a los chefs a un target más amplio. La alianza con Pantea Group se mantiene tras su primera aventura conjunta en el Balcón Gastronómico del Port Olímpic, donde cotripulan uno de sus restaurantes más destacados, Eldelmar Hermanos Torres, centrado en la cocina marinera.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los requisitos para obtener hoy la Tarjeta Rosa de transporte en Barcelona: edad e ingresos brutos familiares
- Swatch intenta calmar los ánimos tras las críticas por el lanzamiento de su colaboración con Audemars Piguet
- Las discotecas del Front Marítim de Barcelona apurarán el último año pactado de prórroga hasta 2027
- Los beneficiarios de la Tarjeta Rosa de transporte en Barcelona caen un 18% en una década: más personas quedan fuera de los requisitos
- Los Mossos detienen a un turista de EEUU en el Eixample de Barcelona por agredir a tres mujeres por la calle
- La Fiesta Mayor del Corpus de Cornellà 2026 se llena de música con The Tyets, Duncan Dhu, Miki Núñez y otros artistas
- L'Hospitalet actuará en cerca de 2.700 pozos de alcantarillas para prevenir plagas de cucarachas
- Llega a Barcelona un outlet de zapatos con descuentos en marcas como Birkenstock, Camper o Converse