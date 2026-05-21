Badalona aprueba abonar 14,2 millones de euros en concepto de facturas atrasadas por el servicio de limpieza viaria

La inclusión obligatoria de Badalona en el Mecanismo de Pago a los Proveedores de 2026 del Ministerio de Hacienda es la polémica de la semana en la ciudad. A finales de abril, un contundente informe de la Intervención General municipal ponía sobre la mesa que, por un lado, el remanente total de tesorería del Ayuntamiento asciende a los 344 millones de euros y que, por otro lado, el Ayuntamiento está pagando las facturas a proveedores con una media de 126 días vencidos, cuatro veces más de los 30 días que marca la ley. Es esta situación la que ha llevado al ministerio a incluir al municipio en el listado, junto a otros 25 municipios de toda España, con un importe máximo financiable de 26,6 millones de euros. En este sentido, el Pleno municipal extraordinario que ha celebrado el Ayuntamiento de Badalona este jueves por la tarde ha servido para reducir el problema, tras aprobar un paquete de algo más de 14 millones para abonar impagos.

El Pleno ha servido para aprobar el que debería ser último pago a la empresa FCC por los servicios del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, caducado desde hace años. El pago atañe al periodo entre enero y junio de 2026, correspondiente al periodo más reciente de la prórroga de la contrata, recientemente adjudicada, de nuevo, a la misma empresa.

La concejala de Hacienda, Eva Guillén, ha insistido en mencionar que no se ha producido ninguna "intervención encubierta" de las cuentas municipales por parte del Estado, y ha señalado que los problemas de impago de las facturas a proveedores se arrastra desde 2018. Concretamente, el Pleno ha aprobado el pago de un paquete de facturas pendientes por valor de 14,2 millones de euros. Guillén ha recordado que en el mes de diciembre el Pleno también aprobó el pago de otro paquete de facturas, en esa ocasión por valor de 30 millones de euros: "Ponemos orden a esa situación, no miramos a otro lado", ha mencionado la edil.

El pasado lunes 18 los partidos de la oposición se volvieron a aliar para emitir un comunicado conjunto en que criticaban la "gestión catastrófica" de las finanzas municipales, y este jueves han insistido en sus críticas durante la sesión plenaria. La exalcaldesa Dolors Sabater (Guanyem) ha descrito el plazo medio de pago a proveedores como "insostenible y vergonzoso" y la concejal Rosa Trenado (Badalona en Comú Podem) ha afeado al gobierno de Albiol que "siempre miren al retrovisor" para culpar a los anteriores ejecutivos de los males del presente. Por su parte, el líder de la sección local de ERC, Àlex Montornès, ha indicado que cuando el PP ha gobernado en Badalona el plazo medio del pago a proveedores siempre aumenta. Por último, el concejal del PSC Christian Carneado ha espetado que el actual gobierno de Albiol protagoniza la "peor gestión económica municipal de la democracia".