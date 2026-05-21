Bad Bunny a todo lujo en Barcelona: supersuite de 236 m2 y de ruta gastronómica en un tres estrellas Michelin

Que Bad Bunny iba a desatar el caos en el centro de Barcelona ante su llegada a España por los conciertos de este viernes y sábado en el Estadi Olímpic Lluís Companys era evidente. Por eso no es de extrañar que desde que el cantante fue cazado a las puertas del hotel Mandarin Oriental Barcelona, donde se hospeda, grandes hordas de fans se afincaran a sus puertas esperando verlo ni que sea durante una fracción de segundo. Una acción que ha provocado un colapso colosal en pleno paseo de Gracia y, por ende, el despliegue de un equipo de seguridad prácticamente obligatorio durante su estada en la ciudad.

Multitud de personas esperando a Bad Bunny a las puertas del hotel Mandarin Oriental Barcelona / El Periódico

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el cantante puertorriqueño se está hospedando en la mejor habitación del lujoso hotel, la suite Penthouse, que ocupa la totalidad de la última planta (236 metros cuadrados) con vistas al paseo de Gracia y cuenta con un dormitorio principal con su propia sala de estar, vestidor, baño y terraza. También tiene un segundo dormitorio, cocina, sala de estar/comedor para ocho personas y una terraza contigua. Y todo por el módico precio de unos 40.000 euros por dos noches, un precio que oscila dependiendo de las fechas y los eventos en la ciudad.

De ruta gastronómica por Barcelona

Aunque su recorrido turístico no está del todo claro, porque de ello depende una caracterización o disfraz que le permita no ser seguido por una marea de personas, Bad Bunny estaría aprovechando su estadía en la ciudad condal para hacer una ruta gastronómica que habría tenido parada este miércoles en el restaurante Disfrutar de tres estrellas Michelin (y galardonado mejor del mundo en 2024), y no en el favorito de las 'celebrities' Estimar como se pensaba en un primer momento, según fuentes del establecimiento confirman a este diario.

También tenía, además, planeada una salida para visitar la Sagrada Família, un imprescindible en una Barcelona que está de celebración por el centenario de la muerte de su arquitecto, Antoni Gaudí. Sin embargo, tuvo que abortar la misión cuando vio que había demasiadas personas atentas al siguiente movimiento del cantante.

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Según varias fuentes consultadas por este diario, el puertorriqueño estaría disfrutando de su estancia en la ciudad con sus padres.