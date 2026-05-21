Así será el gran acto del Papa en la Sagrada Família: 8.000 invitados, misa y bendición de la torre de Jesús

Unas 8.000 personas (4.000 dentro de la basílica y otras 4.000 en el exterior) asistirán el 10 de junio a la misa que el papa León XIV celebrará en la Sagrada Família en recuerdo de Antoni Gaudí. Se conmemorarán aquel día los 100 años de la muerte del arquitecto. Autoridades eclesiásticas y políticas (Felipe VI, Pedro Sánchez, Salvador Illa…) coparán parte de ese aforo previsto, pero los responsables del templo han repartido 3.200 invitaciones entre las parroquias de la diócesis para que las repartan entre los fieles.

El acto de conmemoración tendrá dos partes. Primero, el Papa oficiará la misa en el interior del templo. Después, León XIV saldrá al exterior y desde allí bendecirá la Torre de Jesús, culminada este mismo año y punto no solo más alto de la ciudad, sino también el Everest de las iglesias de todo el mundo.

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Vista del auditorio sobre el crucero de la basílica y bajo la Torre de Jesús de la Sagrada Família / Ferran Nadeu

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