Redes sociales y consumo
El negocio familiar de vestidos de Barcelona que se ha convertido en fenómeno viral en TikTok: "Es un canal muy eficiente de ventas"
El fenómeno se ha trasladado a las calles con horas de cola para entrar
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TikTok Shop es una funcionalidad integrada en la aplicación de TikTok que permite a usuarios, creadores y marcas comprar y vender productos directamente sin salir de la plataforma. Funciona como un 'marketplace' (mercado digital) donde los productos se muestran en vídeos, transmisiones en vivo y en una pestaña específica de 'tienda' en los perfiles.
Esta función lleva en activo dos años y en octubre de 2025 esta red social registró más de 12.000 tiendas españolas operando en TikTok Shop. Además, la plataforma multiplicó por cuatro sus ventas entre abril y septiembre del año pasado, según datos de la misma red social.
Durante ese año, la aplicación propiedad de Byte Dance vendió más de 20.000 botellas de aceite de oliva en España, "demostrando cómo TikTok Shop puede impulsar productos locales y tradicionales".
Un negocio familiar
De esta forma, la red social da la bienvenida a todos los comercios locales que quieran abrir su tienda en TikTok Shop. Por ejemplo, desde la compañía ha explicado que "se enorgullece de llegar a España con vendedores locales como Oh Juliette", un negocio familiar de vestidos de fiesta. Ana Saboixeda, una de las dueñas del local, afirma que "TikTok ha sido hasta ahora un canal muy eficiente de ventas. Ha permitido que usuarios en diferentes partes del mundo nos descubran y conecten con nosotros".
Tanto es así, que Oh Juliette se ha convertido en un fenómeno viral entre las adolescentes. A pocas semanas para la celebración de las graduaciones escolares de este curso académico, esta tienda se ha convertido en un local de referencia para muchas jóvenes, especialmente por las redes sociales como TikTok.
Horas de cola
La viralidad de Oh Juliette se ha trasladado a las calles de Barcelona. En un vídeo publicado en la misma plataforma, se puede observar las largas colas que se forman en la entrada del local. Muchas adolescentes van acompañadas de sus compañeras e incluso padres y madres, que también quieren conocer este fenómeno viral.
La cuenta oficial de la tienda ya cuenta con casi medio millón de seguidores en TikTok, con algún vídeo que ha alcanzado los 42 millones de visualizaciones.
Fuentes
- TikTok presenta TikTok Shop en exclusiva para empresas con sede en España
- TikTok Shop cumple su primer año con más de 12.000 tiendas españolas operando en la platafora
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