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Personas migrantes

El Síndic de Barcelona pide un punto presencial del Estado en Fira para agilizar la regularización

Barcelona ya ha atendido a más de 27.000 personas presencialmente en su dispositivo por la regularización extraordinaria

Colas el primer día de asesoramiento para la regularización extraordinaria en la Fira de Montjuïc

Colas el primer día de asesoramiento para la regularización extraordinaria en la Fira de Montjuïc / BERNAT VILARÓ / ACN

Europa Press

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Barcelona
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La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha reclamado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que habilite un punto presencial de tramitación en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona (Nave 2) para agilizar el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, aprovechando el dispositivo municipal ya existente.

La institución considera que Barcelona ya dispone del espacio, los recursos y la organización necesarios para reforzar este proceso y que la presencia directa de la administración del Estado "permitiría dar una respuesta más ágil y eficaz ante la elevada demanda", según indica en un comunicado este miércoles.

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Ha añadido que ni el Ministerio ni la Delegación del Gobierno han informado públicamente de los puntos habilitados por la administración estatal en la ciudad ni del funcionamiento concreto de los servicios disponibles, "una falta de información que dificulta orientar adecuadamente a la ciudadanía".

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