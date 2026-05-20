La Semana de las Terrazas de los hoteles de Barcelona traerá 120 actividades gratuitas a partir del 29 de mayo

Los barceloneses perdieron hace años el miedo a adentrarse en los hoteles para disfrutar de sus terrazas, que especialmente entre primavera y otoño funcionan como auténticos oasis para relajarse desde lo alto de sus azoteas o en sus jardines casi secretos. Pero la Semana de las Terrazas de los hoteles de Barcelona sigue siendo un detonante para descubrir nuevos espacios, animados por las 120 actividades gratuitas que en esta edición ofrecerán los 58 establecimientos participantes, a partir del 29 de mayo.

Le llaman Semana porque nació como tal, pero su éxito lleva a desplegar las iniciativas ciudadanas a lo largo de 10 días continuados. En esta 15ª edición, hasta el 7 de junio, a lo largo y ancho de la ciudad.

Una cata de quesos en el Hotel Gran Havana. / GHB

La apuesta del Gremi d’Hotels de Barcelona, con colaboración del ayuntamiento y patrocinadores, vuelve a conjugar propuestas culturales, deportivas, musicales y de ocio, con el escenario único de distintas panorámicas de Barcelona. Muchos hoteles son fieles a la cita anual, y algunos solo se dejan de participar puntualmente, si se encuentran en obras de reforma o coyunturalmente tienen una gran ocupación. Pero es habitual también que se incorporen nuevos establecimientos, como sucede con el SLS Barcelona, abierto el pasado verano en la frontera con Sant Adrià, justo delante del Port Fòrum, ofreciendo una nueva visión del litoral.

Sin coste y para todos

Las actividades son en su mayoría para todos los públicos y abiertas a la ciudadanía, en algunos casos previa inscripición. Tan solo se abonan posibles consumiciones en el marco de algunas de tipo cultural o de actuaciones.

Los 120 planes son de amplio espectro, y en algunos casos muy solicitados. Por ejemplo, vinculadas al deporte y bienestar, como la siempre concurrida 'Exhibición de natación sincronizada' con vistas al Gòtic (Ohla! Barcelona); un 'Taller de meditación activa con mantras y pranayama' (Arya Stadium by Madanis); 'Pilates con vistas' (The Hoxton, Poblenou); 'Activa tu cuerpo con vistas a Barcelona' (Sercotel Ámister Art Hotel) o Yoga (Hilton Diagonal Mar Barcelona). Mientras que la temática de wellness tiene montajes como ´Prepara tu piel para el verano: ritual de luz con Natura Bissé (Majestic Hotel & Spa Barcelona), o el 'Taller de aromas by Signature Spa' (Yurbban Passage Hotel & Spa), entre otros.

Terraza del H10 Montcada Boutique. / Roger Mendez

La gastronomía y los vinos son algunas de las asignaturas que más triunfan durante la Semana de las Terrazas. Como la 'Masterclass de vino' (Duquesa de Cardona); el 'Taller de spritz con vino El Perro Verde --patrocinador-- (The Barcelona Edition); la 'Cata de quesos artesanos' (Alexandra Barcelona Hotel, Curio Collection by Hilton); el 'Showcooking de steak tartar' (Catalonia Boulevard); la 'Cocina ancestral en el Gran Lujo' (Claris Hotel & Spa GL); el 'Showcooking de pizzas artesanas' (Grand Hyatt Barcelona); los 'Funedamentos de la fermentación: masas madre y bebidas tradicionales' (Mandarin Oriental Barcelona) y otras.

La oferta musical cuenta con Ritmos de Montjuïc (Hotel Miramar Barcelona); Rumba catalana con raíces de Gràcia (Oasis); 'Taller de salsa para principiantes con Jorgito La Salsa' (Ohla Eixample); el 'Tribut a Amy Winehouse (Barcelona Princess); la 'Música en viu con Sax Sauce' (H10 Metropolitan); 'Bossanova al caer la tarde' (Novotel Barcelona City); el 'Tardeo de rumba con Borja & Alex' (H10 Port Vell).

Programa con ajustes

Para las familias se han programado la 'Magia de cerca con Jordi Nexus' (Catalonia Ramblas); las propuestas 'Talleres y animaciones infantiles: un oasis familiar' (Cotton House Hotel); el Taller de figuras de papel maché (H10 Art Gallery); y el Taller de cerámica para niños (H10 Urquinaona Plaza).

Uno de las actuaciones más exitosas es la natación sincronizada en el Ohla Barcelona. / GHB

Otras muchas opciones son inclasificables y originales, como 'Carta a tu yo del futuro' (NH Collection Barcelona Pòdium); 'Art & Drinks by Joel Miñana & St-Germain' (Hotel El Palace Barcelona); 'Comedia a la fresca' (H10 Itaca); Taller de caligrafía sumi-e (H10 Art Gallery); Tarot magnético (Vincci Gala); 'Kokedames: plantas japonesas' (Hotel Ronda Lesseps); así como 'Conexiones al atardecer: Speed Dating' (Negresco Princess).

Los detalles y horarios de todas las actividades actualizadas pueden consultarse en la web www.mesqhotels.cat, ante la posibilidad de que la meteorología obligue a realizar algún ajuste.

Con todo el tentador repertorio, el objetivo del gremio de hoteles es "seguir acercando los hoteles a la ciudadanía, abriéndolos como espacios vivos que forman parte del día a día de Barcelona", apunta su presidente, Jordi Clos. Considera que las inicitivas, que abarcan de hoteles con encanto en el centro de la urbe, de superlujo en el paseo de Gràcia, con vistas al Mediterráneo o a la montaña de Monjuïc, aportan "una manera única de vivir y contemplar" que espera llegar a todos los barceloneses. Destaca también el "compromiso de los hoteleros con Barcelona", yendo más allá del alojamiento turístico, y favoreciendo la "dinamización social" y los valores locales.

El jueves 4 de junio y el viernes 5 serán los días que cuenten con mayor número de propuestas.