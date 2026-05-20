La renaturalización del río Congost avanza en Granollers con un "nuevo corredor biológico" de 700 metros

El Consorci Besòs Tordera, con la colaboración del Ayuntamiento de Granollers, ha impulsado un proyecto de recuperación ambiental en el tramo del río Congost situado en Can Cabanyes Nord. Las actuaciones, ejecutadas entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, forman parte de la línea de subvenciones otorgadas por la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) para la recuperación de riberas y la mejora del estado ecológico de zonas húmedas. La intervención se ha llevado a cabo en el tramo comprendido entre el puente de la carretera C-35 y el vado de Can Cabanyes, con una inversión total de 108.756,93 euros.

Gracias a los trabajos realizados, se han recuperado las funciones ecosistémicas y la conectividad ecológica en un tramo de 700 metros del río Congost, consolidando un nuevo corredor biológico en el tramo medio del cauce y conectando espacios que ya habían sido rehabilitados anteriormente.

Las actuaciones se han centrado principalmente en la mejora de la morfología natural del río. Una de las primeras fases del proyecto ha consistido en la eliminación de amplias extensiones de caña invasora (Arundo donax), una especie que altera el equilibrio ecológico y dificulta el desarrollo de vegetación autóctona.

Esta actuación ha permitido recuperar espacios fluviales degradados y favorecer una mayor diversidad de hábitats naturales Entre las principales intervenciones destaca la construcción de una rampa de peces formada por bloques de piedra. La estructura se ha instalado en el punto donde un colector atraviesa transversalmente el río y generaba un desnivel que dificultaba el paso de fauna acuática. Con esta solución, se facilita que distintas especies puedan remontar el curso fluvial y desplazarse entre diferentes tramos del río, mejorando así la continuidad ecológica del Congost.

Recuperación de un canal secundario

El proyecto también ha permitido recuperar un canal secundario situado en la margen derecha del río Congost con el objetivo de crear un ecosistema más complejo y diverso. A lo largo de casi 300 metros se ha restablecido una dinámica fluvial que antiguamente era funcional, reduciendo además el riesgo de erosión en la margen opuesta. Los trabajos han favorecido la aparición de nuevos microhábitats de alto valor ecológico, como balsas temporales y zonas de plantación de vegetación autóctona. La actuación ha incluido la redistribución parcial de sedimentos y la eliminación de 1.900 metros cuadrados de caña invasora.

Protección del entorno del vado de Can Cabanyes

La tercera gran actuación se ha desarrollado en el entorno del gorg del vado de Can Cabanyes, un espacio de especial valor ecológico. En esta zona se ha transformado el canal de salida de un aliviadero de la red de saneamiento mediante la creación de un nuevo canal naturalizado que actúa como filtro verde antes de devolver el agua al río aguas abajo del gorg. Los trabajos han incluido la adecuación morfológica del canal, la retirada de vegetación invasora y la estabilización de los márgenes con materiales naturales, como bloques de piedra y entramados vegetales.

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Con esta intervención, el proyecto contribuye a preservar la calidad ambiental del entorno y a reforzar la biodiversidad del río Congost a su paso por Granollers.