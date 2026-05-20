Sorpresa en el Prat
Una madre pato y sus crías cruzan una pista del aeropuerto de Barcelona y obligan a un avión a detener sus maniobras | Vídeo
Las imágenes, grabadas desde la cabina por le propio piloto, se han hecho virales
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Una escena poco habitual ha obligado este martes a detener durante unos segundos las maniobras de un avión en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. El motivo ha sido una familia de patos que se ha colado en plena pista de despegue justo en el momento en que el aparato empezaba a maniobrar.
Según ha explicado el propio piloto del vuelo, que ha compartido las imágenes en la red social X, la pata y sus crías cruzaban el asfalto cuando el avión iniciaba la maniobra. Ante la situación, la tripulación decidió frenar para evitar cualquier riesgo y esperar a que los animales terminaran de atravesar la pista. Una situación que, aunque no es muy habitual, ha ocurrido en alguna otra ocasión, incluso con tortugas.
La espera duró apenas unos segundos. Una vez los patos alcanzaron un canal de agua cercano y se alejaron de la pista, el avión retomó la maniobra con normalidad y sin más incidencias. No ha habido ninguna afectación relevante a la operativa del aeropuerto más allá de ese parón puntual.
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