Una madre pato y sus crías cruzan una pista del aeropuerto de Barcelona y obligan a un avión a detener sus maniobras | Vídeo

Una escena poco habitual ha obligado este martes a detener durante unos segundos las maniobras de un avión en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. El motivo ha sido una familia de patos que se ha colado en plena pista de despegue justo en el momento en que el aparato empezaba a maniobrar.

Según ha explicado el propio piloto del vuelo, que ha compartido las imágenes en la red social X, la pata y sus crías cruzaban el asfalto cuando el avión iniciaba la maniobra. Ante la situación, la tripulación decidió frenar para evitar cualquier riesgo y esperar a que los animales terminaran de atravesar la pista. Una situación que, aunque no es muy habitual, ha ocurrido en alguna otra ocasión, incluso con tortugas.

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La espera duró apenas unos segundos. Una vez los patos alcanzaron un canal de agua cercano y se alejaron de la pista, el avión retomó la maniobra con normalidad y sin más incidencias. No ha habido ninguna afectación relevante a la operativa del aeropuerto más allá de ese parón puntual.