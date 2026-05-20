La centenaria pastelería Ideal de Barcelona se despedirá con una fiesta popular en Gràcia

La histórica Pastisseria Ideal, uno de los negocios más emblemáticos del barrio de Gràcia en Barcelona, se despedirá este sábado de su clientela con una fiesta en calle. Será el paso previo al cierre del establecimiento, previsto el 31 de mayo, tras más de un siglo de actividad. Sus propietarios, dos hermanos que llegan a la jubilación, no han logrado de momento negociar un traspaso a alguien que mantenga vivo el negocio.

El local, ubicado en el número 207 de Gran de Gràcia, data de 1919 y adiós supondría la pérdida de otra pastelería tradicional en la capital catalana. En este caso se trata de un negocio muy querido por el vecindario, que se está volcando en acudir al local e incluso hacer cola para comprar sus productos.

La pastelería fue creada en su día por Miquel Álvarez Bauló y Maria Solanes Mora, y ha logrado llegar a las tres generaciones de la misma familia. Durante más de un siglo se han hecho especialmente populares por sus chuchos, entre otras elaboraciones artesanales. Cuenta con el encanto añadido de haber mantenido una estética con solera y un espíritu de servicio y proximidad como los de antes.

Interior de la pastelería Ideal, en Gran de Gràcia. / JORDI OTIX / EPC

Actualmente, el establecimiento está regentado por los hermanos Miquel Àngel y Lluís Álvarez, nietos de los fundadores y representantes de la tercera generación. Sin embargo, la jubilación de Miquel Àngel, de 67 años, marcará el punto final de la trayectoria familiar al frente del negocio. Según han explicado en las últimas semanas, Lluís no se ve con fuerzas para continuar solo, lo que ha precipitado la decisión de cerrar si no aparece un relevo.

Adiós emotivo

Por ello, han decidido despedirse de su fiel clientela con la celebración popular, en la que este sábado habrá pica-pica, obsequios y mucha emoción. Previamente habían anunciado que liquidarían su género en la recta final.

En los últimos meses los propietarios han intentado encontrar a alguien interesado en mantener la actividad de la pastelería mediante un traspaso, pero pese al interés desatado, aún no ha habido ninguna propuesta en firme. Aun así, esperan que pueda haber un milagro final.