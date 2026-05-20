Recogida comercial puerta a puerta, nuevos contenedores y más vehículos eléctricos: así es el nuevo servicio de limpieza municipal de Esplugues

El nuevo servicio municipal de limpieza y recogida de residuos de Esplugues de Llobregat se empezará a implantar progresivamente durante los próximos meses con el objetivo de "mantener el alto nivel de limpieza del espacio público, mejorar la eficiencia del servicio y avanzar hacia una ciudad más sostenible". Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, Eduard Sanz, durante la presentación de la nueva contrata, que ha tenido lugar este miércoles: "La limpieza es uno de los servicios municipales mejor valorados por la ciudadanía y queremos continuar manteniendo el listón alto", ha asegurado el edil.

El nuevo contrato, el más importante del consistorio y con un coste de 70 millones de euros para los próximos diez años, supone la ampliación de la plantilla en más de un 15%, e "incorpora más recursos, nuevos servicios, maquinaria más eficiente, menos contaminante y más silenciosa", así como la renovación de los 935 contenedores de la ciudad en un plazo de dos meses. Además, el servicio de recogida "dejará de hacerse de noche" y pasará a llevarse a cabo durante la mañana y la tarde "para reducir molestias y ruidos". También se renovará la flota de vehículos de recogida y de limpieza, de manera que hasta mediados de 2027 se incorporarán 31 nuevos vehículos, de los cuales 23 serán eléctricos.

Puerta a puerta comercial

El Ayuntamiento destaca que uno de los "pilares" del nuevo contrato será la recogida comercial puerta a puerta de papel y cartón, que prevén iniciar en el mes de julio. El servicio será obligatorio para unos 300 comercios, considerados "grandes generadores de residuos". Concretamente, los comercios que generen más papel y cartón que un domicilio deberán "dejarlos en la puerta, bien doblados y atados, en los días indicados para que sean retirados por el servicio municipal". Para seguir el cumplimiento del sistema, se instalarán chips identificadores en las fachadas. Los comercios que hagan buen uso del sistema obtendrán una bonificación del 10% en la tasa de residuos municipal.

El gobierno municipal subraya que esta medida es "clave" para mejorar los índices de recogida selectiva en el municipio, que actualmente se encuentran en el 38,5%, lejos del 60% que fijan los objetivos europeos para 2030, o del 65% fijado para 2035. El motivo, que casi el 40% de los residuos que genera la ciudad corresponden a la actividad comercial.

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Dos operarios de limpieza municipal de Esplugues durante la presentación del nuevo servicio, el 20 de mayo de 2026 / AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

En cuanto al servicio de recogida de trastos y muebles, a partir del mes de julio todas las calles de la ciudad tendrán dos días específicos por semana para ello. Para los voluminosos que sean reutilizables o que se puedan restaurar, será necesario concertar la recogida previamente con el Ayuntamiento y los objetos se dejarán dentro del portal; el servicio lo llevará a cabo una empresa del tercer sector. Además, el Ayuntamiento pondrá en marcha tres nuevos puntos verdes, con un coste de medio millón de euros, que darán servicio a los barrios de Can Vidalet, Can Clota, La Plana, Montesa, Centre y Gall.