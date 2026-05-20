Mataró presenta una programación de Les Santes con más de 100 actos y un marcado acento solidario

El Ayuntamiento de Mataró ya ha dado a conocer la programación de Les Santes 2026, la gran fiesta mayor local, que este año propone a los vecinos más de un centenar de actos, entre los cuales más de 50 actuaciones musicales, una veintena de espectáculos de calle y de sala, y múltiples actividades de cultura popular y tradicional.

Así, del 18 al 29 de julio, Mataró volverá a llenarse de fiesta y de cultura popular, con el concierto destacado de los mataronenses The Tyets, que presentarán junto a sus vecinos su último trabajo, 'Cafè pels més cafeteros'. Este año, el Ayuntamiento destaca que se ha tenido una "especial atención al impacto acústico de algunos actos", para favorecer una mayor distribución en el territorio de los eventos, y para "racionalizar" los horarios de finalización de los mismos. A tenor del gobierno municipal, la programación de Les Santes 2026 "vuelve a hacer hincapié en la diversidad y la igualdad con una destacada presencia de voces femeninas", y con lengua de signos para personas sordas en todas las horas del cuento del Espai Familiar y de la Crida.

Más allá de las Dissantes, la apuesta de la Fundació Maresme por unas fiestas más inclusivas que visibilicen al colectivo de personas con discapacidad intelectual, el consistorio señala que también tienen un tono solidario la programación del Espai Familiar de 'Les veus de Gaza', una instalación de títeres "que llevan las voces de Gaza", e 'In Continúo', un espectáculo participativo de la compañía Kamchàtka que gira alrededor del hecho migratorio.

Por otro lado, la programación agrupa los conciertos y espectáculos "según el tipo de oferta y los segmentos de público a que van dirigidos", en cuatro grandes zonas: el centro, donde se celebrarán los 'actes de consuetud' de cultura popular y tradicional; el Espai Firal del Nou Parc Central y el Parc Central donde tendrán lugar los grandes conciertos y eventos; el Passeig Marítim y la playa del Varadero, que acogerán las habaneras y góspel y los conciertos del colectivo Marrinxa; y la Llar Cabanelles, que ofrecerá la programación familiar y los conciertos del programa 'Veus del món'.

Con el objetivo de "fomentar una mejor convivencia con el conjunto de la ciudadanía y reducir el impacto acústico durante la fiesta", el Ayuntamiento ha decidido ampliar el número de espacios y reducir la duración de algunos actos limitando la hora de finalización a las 3 de la madrugada en aquellas zonas del centro de la ciudad, como el Recinte Firal o la plaza de Santa Anna. Aun así, se ha mantenido los horarios de aquellos actos considerados 'de consuetud' y preservados en el recientemente aprobado Protocol de la Festa Major.

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El gobierno municipal señala que la festividad será "inclusiva y accesible", en la línea "iniciada a partir de 2023". De esta manera, habrá espacios reservados para personas con movilidad reducida, tramos tranquilos con menos música, menos pirotecnia, sin sorpresas y con explicaciones previas de lo que pasará, así como los denominados 'espacios de la calma'.