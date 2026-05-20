L'Hospitalet empieza a desplegar los nuevos contenedores de basura del contrato de limpieza

Esta semana el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha iniciado la instalación de los nuevos contenedores de residuos en la ciudad, que supondrá la renovación de los 4.250 contenedores de la localidad. De forma paralela, entran en servicio los nuevos vehículos de recogida de residuos, que han circulado por la ciudad en fase de pruebas durante las últimas semanas. "La instalación de los nuevos contenedores se realiza de noche para minimizar el impacto en el tráfico y la actividad cotidiana de la ciudadanía, y se prolongará durante un mes y medio. El despliegue ha comenzado por el barrio de la Florida y continuará por barrios, siguiendo una planificación basada en las rutas de recogida para optimizar el despliegue y hacerlo más ágil y eficiente", explica el Ayuntamiento en un comunicado.

En las tareas, señala el consistorio, trabajan hasta seis equipos de forma coordinada. Para sustituir una batería de contenedores, primero se vacían, después se retiran, a continuación se limpia a fondo la zona y, finalmente, se instalan los nuevos contenedores. Todo este proceso se realiza la misma noche, de manera que ningún punto queda sin contenedores en ningún momento. Los días siguientes, en horario diurno, se refuerzan los centradores que fijan los contenedores en su sitio y evitan que se muevan. Los contenedores seguirán siendo de las mismas fracciones que los actuales: resto, envases, vidrio, orgánica y papel. Este último contenedor será metálico.

Este despliegue forma parte de la segunda fase de la nueva contrata de los servicios de recogida de residuos municipales y limpieza del espacio público. El objetivo, sigue el texto, es el de mejorar el estado de la limpieza de las calles, "disponer de una ciudad más limpia y potenciar la corresponsabilidad de la ciudadanía". En marzo, en una primera fase, ya entraron en funcionamiento los nuevos vehículos de limpieza viaria, con una apuesta por la limpieza con agua. Y en septiembre llegarán los vehículos de limpieza de alcantarillado. Con el despliegue total de la contrata, entrarán en funcionamiento 154 nuevos vehículos del parque móvil del servicio.

La contrata, adjudicada al grupo FCC, tiene una duración de diez años y un coste total de 435,4 millones de euros. Actualmente, la ciudad destinará a la limpieza y a la recogida de residuos 43,5 millones de euros al año, 14,9 millones de euros más que en la contrata anterior. En el servicio de limpieza y recogida de residuos trabajan más de 300 operarios de lunes a viernes, 214 los sábados y 159 los domingos. A partir de finales de mayo, trabajarán con nuevos uniformes, más confortables y fabricados, en parte, con material reciclado.

Nuevas herramientas tecnológicas

El ayuntamiento también remarca que se han introducido elementos y avances tecnológicos para el seguimiento y la mejora del servicio. Como novedad, los contenedores disponen de un sistema de identificación con tecnología RFID, un chip que emite una señal que recibe el camión de la basura y permite registrar cuándo, dónde y con qué frecuencia se ha vaciado el contenedor, así como enviar los datos a un software de gestión. Con este sistema, cada contenedor se identifica de forma unívoca, lo que facilita la gestión, la trazabilidad y una mejor planificación del servicio.

Además, se mantienen los GPS en los vehículos de recogida de residuos para conocer en tiempo real su ubicación y los recorridos efectuados, y poder optimizar y mejorar la planificación de rutas y tareas. "La ciudadanía puede consultar en el Geoportal del espacio público de L’Hospitalet las rutas y la ubicación de los camiones de recogida. Próximamente, también podrá ver los datos del sistema RFID, que indicarán cuántas veces se ha levantado cada contenedor y por qué motivo: vaciado, lavado o reparación", explica el consistorio.

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Por otra parte, los nuevos contenedores de materia orgánica incorporan un sistema de cierre electrónico, preparado para activar el sistema de contenedores cerrados con tarjeta identificativa para los grandes productores de materia orgánica de la ciudad.