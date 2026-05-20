El icónico cine Diagonal de Barcelona renace como gran espacio para eventos

Tras dos largos años de obras, el enorme local que antaño ocupó el histórico Cine Diagonal de Barcelona y que posteriormente se destinó a artículos de decoración, ha vuelto a levantar el telón este miércoles como espacio para eventos con el nombre de Espai Diagonal, en el número 458 de la avenida.

En un momento en que la ciudad apuesta más que nunca por el sector MICE (reuniones, convenciones, conferencias e incentivos), el recinto renace con la ambición de configurarse como "eje estratégico para eventos" en plena Diagonal con paseo de Gràcia.

El establecimiento donde se ubicó el icónico Cine Diagonal del grupo Balañá --abierto en 1961, con capacidad para un millar de personas, y que cerró en 2003-- ha vivido después diversas etapas comerciales. Fue una tienda de iluminación de BioscaBotey hasta que cerró durante la crisis inmobiliaria, y luego tomó el relevo la marca DekoPalace, con 2.000 metros cuadrados destinados a elementos de decoración. Fue una de las primeras en impulsar el auge de la Diagonal como 'milla de oro' del interiorismo en la ciudad. Sin embargo, acabó bajando la persiana en 2023.

Render de la platea del Espai Diagonal, que ha abierto hoy en Barcelona. Cine Diagonal / Wevenue

El local era complicado para el uso comercial, por su gran amplitud sin una gran fachada, y con una planta subterránea. Por ello estuvo un tiempo cerrado hasta que llegó el proyecto liderado por el grupo Wevenue S.L. (especialista en la gestión de espacios como Espacio Ventas en Madrid), que vio en él un recinto idóneo para distintas celebraciones empresariales.

Fuentes del grupo inversor señalan a este diario que buscaron el inmueble idóneo en Barcelona durante cuatro años. Tenía que ser céntrico y de gran capacidad. La vocación era "sumar" una opción de calidad al repertorio local.

El rediseño del espacio se ha creado como un entorno "neutro, diáfano y versátil", pensado para las demandas del sector MICE, preservando algunos elementos históricos como la bóveda catalana, con una infraestructura técnica de última generación, explican. La inversión ha rondado los tres millones de euros, detallan.

Para 500 personas

Sus instigadores han apostado también por la última tecnología audiovisual --en alianza con Bmotion-- con una pantalla LED de 20 metros que preside sus distintos niveles, con un aforo estimado en 500 personas.

El recinto cuenta con una sala principal que han denominado Platea en alusión a su larga etapa como cine, con una altura libre de 9,5 metros, y una "infraestructura técnica avanzada" que permite la entrada de vehículos para facilitar la logística de grandes montajes.

Siguiendo ese guiño, el pasillo de entrada se ha bautizado como Galería y es un área multifuncional donde puede montarse la recepción de participantes, o una exposición, entre otros usos. Aboca a un Palco en la planta 0, que es la antesala a la mencionada platea. Y no hay que olvidar el Gallinero, en la planta +1, pensado para acoger comités ejecutivos o secretarías técnicas, por ejemplo.

Ultimos preparativos en Espai Diagonal esta mañana, para la apertura por la tarde. / Ferran Nadeu / EPC

Por sus características, lo mismo puede encajar una celebración o encuentro corporativo o privado, que convertirse en un 'showroom', o un escenario de rodajes y producciones, relatan. Disponen de variedad de cáterings a elección del cliente.

La propuesta quiere alinearse entre los principales enclaves locales para eventos, por lo que ya se han adherido a Turismo de Barcelona y a la asociación de comerciantes Diagonal Boulevard.

Fuentes del grupo inversor Wevenue, con presencia ahora en Madrid y Barcelona, destacan que ya tienen eventos confirmados en la Diagonal con empresas de los sectores farmacéuticoo, automovilístico y audiovisual para el resto del año. Su intención es crecer en la capital catalana y expandirse a otras ciudades.