La Fiesta Mayor del Corpus de Cornellà 2026 se llena de música con The Tyets, Duncan Dhu, Miki Núñez y otros artistas

La fiesta mayor del Corpus llega de nuevo a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), del jueves 4 al domingo 7 de junio, con un amplio programa lleno de actividades familiares y tradicionales y de conciertos gratuitos: más de 180 oportunidades para disfrutar de la fiesta en toda la ciudad. The Tyets, Mama Dousha, Barón Rojo o Duncan Dhu son los nombres más destacados de la programación musical, además de la novedad del festival Los 40 Urban Party XXL, que se celebrará el sábado por la tarde-noche en el parque de la Ribera, y el espectáculo Los 40 Pop Cornellà del domingo por la tarde, presentado por Tony Aguilar y que ha confirmado la presencia de Álvaro de Luna, Miki Núñez, Ruslana o Naiara, entre otros.

Desde el sábado 30 de mayo ya se podrán encontrar numerosas actividades de entidades vinculadas a la fiesta del Corpus, que culminará la semana siguiente, sobre todo entre el jueves 4 y el domingo 7 de junio. Habrá propuestas populares como el 'Corndefoc', la 'Trobada de Gegants', la exhibición 'castellera', los conciertos en la plaza de Catalunya, el 'Populari', el espectáculo de drones, fuegos artificiales y música —sábado 6, a las 23.00 horas— desde el mirador de la Torre de la Miranda, o la despedida con un espectáculo de luz y láseres.

La Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro será la encargada de pronunciar el pregón de la fiesta mayor —jueves 4, a las 21.15 horas—. Esta entidad, fundada en 1980 en la ciudad con el objetivo de promover la cultura gallega en Catalunya, acompaña cada año la fiesta mayor con la celebración de la Festa Galega en Can Mercader.

Imagen de archivo del piromusical del Corpus de Cornellà. / Ayuntamiento de Cornellà

El Ayuntamiento de Cornellà incorpora también actividades inclusivas a la fiesta mayor "para hacerla más accesible". El pregón se retransmitirá en lengua de signos y el piromusical contará con audiodescripción. Como novedad, el espacio '¡Shhh! Jugamos bajando el volumen' se convierte en un espacio central de actividades familiares sin ruido para niños y niñas con hipersensibilidad. Además, los conciertos de The Tyets y Duncan Dhu incluirán bucle magnético y mochilas vibratorias para mejorar la accesibilidad auditiva.

Piromusical con drones

"Una de las novedades destacadas es que el piromusical sumará la música y los fuegos artificiales a la experiencia mágica de un espectáculo de luz protagonizado por drones —sábado 6, a las 23.00 horas— bajo el título 'Un sol batec', como siempre, desde el mirador de la Torre de la Miranda", apunta el ayuntamiento. Por otro lado, el domingo 7 —plaza de Catalunya, 22.30 horas— la fiesta mayor se despedirá hasta el próximo año con un espectáculo de música, luz, efectos estroboscópicos y láseres.

El Ayuntamiento de Cornellà volverá a activar durante este Corpus varias medidas para disfrutar de la fiesta de forma segura. Habrá dos líneas de autobús gratuitas las noches del viernes y el sábado, así como Puntos Lila en los principales espacios de fiesta. En los próximos días, en el programa oficial que se distribuirá por los buzones de toda la ciudad y en la web municipal se podrán consultar los actos destacados por temáticas, muchas actividades familiares, toda la música y los conciertos, y mucha más información.

Cartel de la Fiesta Mayor del Corpus de Cornellà 2026. / Adrián Martín Sánchez (Cedida por el Ayuntamiento de Cornellà)

El Cartel del Corpus 2026

Adrián Martín Sánchez (Cornellà de Llobregat, 2000) es el autor del cartel de Corpus de este año, que se puede encontrar en el programa oficial y anuncios. El año pasado ya estuvo en la fiesta mayor, ya que Adrián, además de diseñador, es músico y cantante, conocido en los escenarios como Joven Greko.