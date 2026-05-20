Emprendimiento
Barcelona se consolida como el quinto mayor ecosistema de startups de la Unión Europea
Un estudio sitúa a la capital catalana solo por detrás de París, Berlín, Estocolmo y Ámsterdam
El piloto austríaco que ha montado una ‘startup’ en Barcelona para que la IA ayude a llevar un avión
Barcelona es el quinto mayor ecosistema de startups de la Unión Europea en 2026, por detrás de París, Berlín, Estocolmo y Ámsterdam, según un estudio de la consultora StartUpBlink, ha informado este miércoles el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat..
El informe destaca los roles de Acció, la agencia para el crecimiento empresarial de la Generalitat, en el impulso de las empresas emergentes en su fase inicial, y de Barcelona Activa, la agencia para el desarrollo económico del Ayuntamiento de Barcelona, como un "catalizador del emprendimiento y referente en orientación profesional y apoyo al talento".
La consultora ha analizado más de 1.500 ciudades de un centenar de países, teniendo en cuenta parámetros como la cantidad y calidad de las startups, el clima de negocios o el volumen de aceleradoras y espacios de 'coworking'.
El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha asegurado que el resultado demuestra que "Barcelona y Catalunya compiten cara a cara con los principales ecosistemas emprendedores de Europa y el mundo".
Siete ciudades catalanas en el ranking
Catalunya reúne además 7 de las 37 ciudades analizadas en España que también aparecen en la clasificación global de 700 ciudades elaborada por la consultora.
Barcelona ocupa el puesto 32, seguida de Girona (429), Lleida (439), Tarragona (463), Reus (518), Manresa (666) y Granollers (693).
El secretari d'Empresa i Competitivitat y consejero delegado d'Acció, Jaume Baró Torres, ha defendido que favorecer los sistemas emprendedores e innovadores en un contexto incierto y volátil es un "seguro para la competitividad".
Por su parte, la teniente de alcalde de Barcelona y presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha sostenido que este reconocimiento demuestra la capacidad de la ciudad para atraer negocios y aprovechar el talento.
Más de 2.400 startups
Según los últimos datos d' Acció, Catalunya cuenta actualmente con 2.403 startups, un 5% más que el año anterior y más del doble que hace una década.
Estas empresas emergentes generan un volumen de negocio conjunto cercano a los 3.000 millones de euros.
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