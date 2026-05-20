Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso Plus UltraZapateroJonathan AndicFundación MangoLínea orbitalBarcelonaTarjeta RosaFigueres
instagramlinkedin

Emprendimiento

Barcelona se consolida como el quinto mayor ecosistema de startups de la Unión Europea

Un estudio sitúa a la capital catalana solo por detrás de París, Berlín, Estocolmo y Ámsterdam

El piloto austríaco que ha montado una ‘startup’ en Barcelona para que la IA ayude a llevar un avión

Barcelona se consolida como el quinto mayor ecosistema de startups de la Unión Europea

Barcelona se consolida como el quinto mayor ecosistema de startups de la Unión Europea

Europa Press

Europa Press

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Barcelona es el quinto mayor ecosistema de startups de la Unión Europea en 2026, por detrás de París, Berlín, Estocolmo y Ámsterdam, según un estudio de la consultora StartUpBlink, ha informado este miércoles el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat..

El informe destaca los roles de Acció, la agencia para el crecimiento empresarial de la Generalitat, en el impulso de las empresas emergentes en su fase inicial, y de Barcelona Activa, la agencia para el desarrollo económico del Ayuntamiento de Barcelona, como un "catalizador del emprendimiento y referente en orientación profesional y apoyo al talento".

La consultora ha analizado más de 1.500 ciudades de un centenar de países, teniendo en cuenta parámetros como la cantidad y calidad de las startups, el clima de negocios o el volumen de aceleradoras y espacios de 'coworking'.

El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha asegurado que el resultado demuestra que "Barcelona y Catalunya compiten cara a cara con los principales ecosistemas emprendedores de Europa y el mundo".

Siete ciudades catalanas en el ranking

Catalunya reúne además 7 de las 37 ciudades analizadas en España que también aparecen en la clasificación global de 700 ciudades elaborada por la consultora.

Barcelona ocupa el puesto 32, seguida de Girona (429), Lleida (439), Tarragona (463), Reus (518), Manresa (666) y Granollers (693).

El secretari d'Empresa i Competitivitat y consejero delegado d'Acció, Jaume Baró Torres, ha defendido que favorecer los sistemas emprendedores e innovadores en un contexto incierto y volátil es un "seguro para la competitividad".

Por su parte, la teniente de alcalde de Barcelona y presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha sostenido que este reconocimiento demuestra la capacidad de la ciudad para atraer negocios y aprovechar el talento.

Más de 2.400 startups

Según los últimos datos d' Acció, Catalunya cuenta actualmente con 2.403 startups, un 5% más que el año anterior y más del doble que hace una década.

Noticias relacionadas

Estas empresas emergentes generan un volumen de negocio conjunto cercano a los 3.000 millones de euros.

TEMAS

  1. Estos son los requisitos para obtener hoy la Tarjeta Rosa de transporte en Barcelona: edad e ingresos brutos familiares
  2. Swatch intenta calmar los ánimos tras las críticas por el lanzamiento de su colaboración con Audemars Piguet
  3. Las discotecas del Front Marítim de Barcelona apurarán el último año pactado de prórroga hasta 2027
  4. Los Mossos detienen a un turista de EEUU en el Eixample de Barcelona por agredir a tres mujeres por la calle
  5. Los beneficiarios de la Tarjeta Rosa de transporte en Barcelona caen un 18% en una década
  6. L'Hospitalet avanza en la reforma de su histórico mercado de Collblanc pese al recelo de los paradistas exteriores
  7. Los Tres Tombs de Sant Antoni en Barcelona estrenan carroza mágica en su 201º aniversario
  8. Las familias de un colegio público de Barcelona denuncian ante la Sindicatura de Comptes una década de clases en barracones

Barcelona se consolida como el quinto mayor ecosistema de startups de la Unión Europea

Barcelona se consolida como el quinto mayor ecosistema de startups de la Unión Europea

Los aparcamientos Bicibox del área de Barcelona ganarán un 20% de plazas en 2027 con cinco nuevos puntos de alta capacidad

El Síndic de Barcelona pide un punto presencial del Estado en Fira para agilizar la regularización

Recogida comercial puerta a puerta, nuevos contenedores y más vehículos eléctricos: así es el nuevo servicio de limpieza municipal de Esplugues

Recogida comercial puerta a puerta, nuevos contenedores y más vehículos eléctricos: así es el nuevo servicio de limpieza municipal de Esplugues

El alcalde de Sant Cugat pide "empatía" al Govern para relajar las medidas de la peste porcina en Collserola

Llega a Barcelona un outlet de zapatos con descuentos en marcas como Birkenstock, Camper o Converse

Llega a Barcelona un outlet de zapatos con descuentos en marcas como Birkenstock, Camper o Converse

Restaurante Mineral: barra para 20 personas, brasa y 'mochi' de pollo a la catalana

Restaurante Mineral: barra para 20 personas, brasa y 'mochi' de pollo a la catalana

Barcelona suspende la apertura de nuevos súpers 24 horas durante un año para regularlos

Barcelona suspende la apertura de nuevos súpers 24 horas durante un año para regularlos