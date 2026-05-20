Desahucio polémico junto a la Diagonal: Olalla y sus tres hijos pierden su piso en un bloque destinado a 'coliving'

Los Mossos d'Esquadra han ejecutado este miércoles el desahucio por orden judicial de una familia integrada por una madre y sus tres hijos que residía en el número 60 de la calle Buenos Aires de Barcelona, en una esquina prácticamente situada en el tramo noble de la avenida Diagonal. Es un inmueble propiedad del fondo de inversión New Amsterdam Developers (NAD), también dueño del Bloc Papallona y el Bloc Sant Agustí, en los que la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha intercedido como mediadora ante los intentos de desahucio que ha habido recientemente en esos dos edificios.

El Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) ha denunciado que el desahucio de este miércoles no se ha podido evitar en esta ocasión pese a que medio centenar de personas se habían concentrado a primera hora de la mañana a las puertas del edificio para impedirlo. La expulsión de la familia, integrada por Olalla y sus tres hijos, pudo ser aplazada hace una semana.

En un comunicado, la organización que defiende el derecho a la vivienda ha asegurado que el fondo NAD pretende convertir el edificio de la calle Buenos Aires, situado en el Eixample, en un 'coliving', una fórmula que consiste en reformar las viviendas para alquilarlas por habitaciones a inquilinos de alto poder adquisitivo. La ley catalana fija explícitamente que la suma de las habitaciones de un piso debe atenerse a los mismos topes de precio que un arrendamiento convencional.

Mapa de la ubicación en Carrer de Buenos Aires, 60, Eixample, 08036 Barcelona.

Además del SHSC, han convocado a activistas y vecinos para intentar parar este nuevo desahucio el Sindicat de Llogateres y la Confederació Síndica d'Habitatge de Catalunya (COSHAC).

El portavoz del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, Andrea Ribas, ha denunciado que "hoy, una nueva familia vulnerable ha sido expulsada de su casa por culpa de un fondo de inversión y de los mossos enviados por el Govern de Illa y Collboni". Por su parte, la portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha asegurado que "el Govern de Illa, en lugar de multar a esta empresa holandesa que se dedica a hacer colinvings ilegales, lo que hace es enviar a los Mossos d'Esquadra a expulsar familias".

Precisamente durante el intento de desahucio del Bloque Sant Agustí, finalmente aplazado, el president Salvador Illa se posicionó contra el vaciado de inquilinos en el edificio y advirtió a la empresa de una multa millonaria. Por otro lado, el alcalde Jaume Collboni acordó con el Síndic de Greuges de la ciudad, David Bondia, su intermediación en los dos bloques para disuadir a la empresa propietaria.