La crisis de Rodalies cambia de lugar las mayores aglomeraciones en el metro de Barcelona

La crisis de Rodalies ha trastocado las rutas habituales de los usuarios del transporte público. En el primer trimestre del año, los tres grandes intercambiadores del metro y Rodalies en Barcelona capital perdieron 729.000 viajeros. Se trata de Sagrera, Catalunya, Sants Estació y Passeig de Gràcia.

Mientras, las estaciones de metro de Fabra i Puig (L1) y Diagonal (L3 y L5), que enlazan con estaciones de autobuses o Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), crecieron en 775.000 validaciones, según datos de TMB solicitados por EL PERIÓDICO.

Variación de pasajeros en las principales estaciones de metro en Barcelona para el periodo 2025-2026. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Retroceso en Sagrera y Sants Estació

Tanto es así, que la estación de Diagonal llegó a desbancar en número de usuarios a Catalunya, tradicionalmente la más concurrida de toda la red. En el epicentro de la ciudad, en Catalunya llegan los trenes de Rodalies, y desde este punto se enlaza con las líneas L1 y L3 del metro y con Ferrocarrils. Pero Diagonal, conectada por un ágil pasillo con la estación de FGC de Provenza, ganó 200.000 usuarios, hasta los 4,5 millones, mientras que Catalunya perdió 100.000 y se quedó con 4,2 millones.

Más pronunciada fue, sin embargo, la pérdida usuarios en Sagrera y Sants Estació. La afluencia en ambas estaciones descendió en 300.000 personas. En Sagrera significó una disminución del 10%, al pasar de los 3,2 a los 2,9 millones de usuarios. En el caso de Sants Estació, supuso un 11% menos, al quedarse con 2,5 millones.

Fabra i Puig ganó 600.000 usuarios, hasta un 35% del pasaje. Badalona Pompeu Fabra sumó, 200.000, un 20% más.

En el otro extremo se encuentran las estaciones que aumentaron su volumen de usuarios. Sobresalió por encima de todas Fabra i Puig, con un aumento del pasaje del 35%, hasta los 2,3 millones de usuarios. Ganó hasta 600.00 usuarios. Al tratarse de una estación pequeña, poco preparada para la llegada masiva de los autobuses interurbanos que sirvieron de sustitución de los trenes de Rodalies, registró una notable aglomeración de personas, que obligó a reforzar la presencia de personal para gestionar los flujos de entrada y salida de viajeros, y evitar aglomeración en las escaleras y los andenes.

Al igual que Fabra i Puig, otra estación habitualmente menos transitada frente a los grandes intercambiadores pero que ganó de forma muy destaca protagonismo con la crisis de Rodalies fue la de Badalona-Pompeu Fabra, de la línea L2 del metro. En este caso, aumentó ni más ni menos que en un 20% los usuarios, 200.000 más, hasta los 1,3 millones. Una cantidad más que reseñable teniendo en cuenta que representan un volumen importante respecto a su flujo habitual.

Muestra una vez más como los usuarios de Rodalies optaron por dirigirse al metro para viajar hasta Barcelona. De hecho, TMB reforzó las líneas L1 y L5 después de Setmana Santa con nuevos convoyes para dar respuesta al importante aumento de viajeros.

A nivel general, el metro de Barcelona registró un 3,2% de validaciones más en el primer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior.

La estación de plaza Espanya, no obstante, mantuvo el mismo número de usuarios del año anterior, 3,9 millones de pasajeros. Conecta con la terminal final de la línea Llobregat-Anoia de FGC.

A nivel general, en el primer trimestre del año, el metro de Barcelona registró un 3,2% de validaciones más que en el mismo periodo del año anterior, pasando de los 121,9 millones a los 125,8. Se trata de un crecimiento “moderado”, según indica Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), teniendo en cuenta que la tendencia general de usuarios ha ido al alza de forma continua.