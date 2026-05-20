Los aparcamientos Bicibox del área de Barcelona ganarán un 20% de plazas en 2027 con cinco nuevos puntos de alta capacidad

El servicio de aparcamiento seguro para bicicletas del Área Metropolitana de Barcelona, el popular Bicibox, aumentará en un 20% su número de plazas en 2027. La institución metropolitana impulsa un cambio de estrategia con el desarrollo de espacios más grandes en puntos clave intermodales y estacionamientos mixtos para corta y larga estancia en locales comerciales de edificios públicos.

El Bicibox cuenta a día de hoy con 3.380 plazas para aparcar la bicicleta sin el riesgo de que sea sustraída o dañada. La mayoría, 2.700, se reparten en cerca de 200 módulos con espacio para 7 o 14 bicicletas distribuidos por todo el territorio metropolitano. A estas se suman unas 600 plazas en aparcamientos de alta capacidad.

Según ha confirmado EL PERIÓDICO, el AMB quiere centrar ahora el crecimiento del servicio precisamente en este segundo modelo. En los próximos meses abrirá nuevos Bicibox de mayor tamaño, con capacidad para entre 50 y 100 bicicletas. Con estas incorporaciones, el servicio alcanzará las 4.000 plazas en 2027.

Nuevos aparcamientos

Tras comprobar el éxito de los primeros Bicibox de 100 plazas en Gavà y Badalona, se han impulsado ocho nuevas instalaciones. Cuatro se encuentran en ejecución en puntos estratégicos de L'Hospitalet. Concretamente, están en la estación de Rodalies de Bellvitge, en el Hospital de Bellvitge, en la avenida Carrilet justo donde se ubican la estación de FGC y en la estación de la línea L1 de metro, así como en el metro de Collblanc. Los instala la empresa Benito Urban, ganadora de sendos concursos públicos, que tienen un valor de entre 120.000 a 160.000 euros.

Además, está a punto de inaugurarse el aparcamiento de alta capacidad en la estación de Rodalies de El Prat. Se unirá a los recientemente abiertos en las estaciones del metro Cèntric y Les Moreres de la línea L9 sur, y al de la estación de Rodalies de Viladecans.

Imagen de nuevos Bicibox de alta capacidad.

Desde su despliegue en 2010, el AMB considera que los módulos Bicibox de 7 y 14 plazas ya cubren todo el territorio y están presentes en el 90% de las estaciones ferroviarias, lo que ha convertido el servicio en una red de referencia en todo el Estado. El siguiente paso es abrir aparcamientos de mayor capacidad donde hay más demanda, como en Viladecans, donde tres módulos siempre llenos se han sustituido por uno más grande. “Estamos estudiando oportunidades para seguir ampliando las plazas allí donde se requiere de una mayor oferta. Ahora creceremos en gran capacidad”, explica Marc Iglesias, director de servicios de Movilidad Sostenible del AMB.

“Estudiamos oportunidades para ampliar las plazas donde se requiere de mayor oferta. Ahora creceremos en gran capacidad” Marc Iglesias — Director de servicios de Movilidad Sostenible del AMB.

Las fórmulas serán diferentes según cada lugar: en algunos casos, se podrán instalar aparcamientos independientes, pero también se está planeando con los ayuntamientos metropolitanos transformar locales vacíos en planta baja de titularidad pública. Esta fórmula ya se ha aplicado en Sant Joan Despí y Sant Cugat-Mirasol. El próximo de este tipo se ubicará en un local comercial en Molins de Rei, en una nueva promoción pública prevista para finales de año. “Este modelo permite ofrecer plazas de rotación y, al mismo tiempo, plazas de larga duración para el vecindario”, explica Iglesias, una opción que se contempla extender a más aparcamientos.

En la creación de los Bicibox, el municipio asume la inversión inicial y el AMB se encarga después de la gestión del aparcamiento incorporándolo a la red metropolitana.

Integrar los 'Bicitancats' de FGC

El AMB trabaja además con Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) para integrar al Bicibox la red de Bicitancats, sus aparcamientos cerrados en las estaciones de Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Sant Andreu de la Barca y Martorell Enllaç. De hecho, la Generalitat tiene previsto crear 20 grandes aparcamientos en estaciones de trenes de aquí a 2030, según su Programa de Actuación de la Bicicleta 2030. La intención del AMB es que los que se ubiquen en territorio metropolitano pasen a ser también Bicibox, para contar con un sistema homogéneo y fácil de usar.

Se trataría de evitar que el usuario tenga que registrarse y utilizar distintas aplicaciones. "El valor añadido de Bicibox, a diferencia de otros modelos, es que su extensa red facilita que las personas cuando salen de su municipio puedan acceder al resto de aparcamientos", remarca Iglesias. El responsable de Movilidad Sostenible destaca que el servicio está en cifras récord: ya cuenta con unos 13.000 usuarios activos, y espera superar el medio millón de usos este mismo año.

Los módulos que se sustituirán por aparcamientos de alta capacidad se reubicarán en municipios donde actualmente hay una menor oferta.

Aunque no se crearán nuevos módulos de Bicibox de 7 y 14 plazas, el plan prevé una redistribución que los hará llegar a nuevas zonas. Los que se vayan sustituyendo por aparcamientos de alta capacidad, así como los que estén en zonas con infrautilización, se reubicarán en municipios donde actualmente hay una oferta por habitante más baja.

Nueva app y más anclajes

Paralelamente, el AMB ha licitado por 200.000 euros el desarrollo de una nueva versión de la aplicación de Bicibox que permitirá, entre otras cosas, abrir desde el móvil los aparcamientos, sin necesidad de llevar encima la tarjeta.

Todo ello al margen de la proliferación, muy necesaria también, de la oferta de anclajes en forma de U invertida en el espacio público.

Asimismo, la habilitación de plazas para aparcar bicis en polígonos y oficinas se deja en manos de las empresas, que deben corresponsabilizarse de facilitar el acceso al centro de trabajo de sus empleados, para lo que deben desarrollar y aplicar sus planes de movilidad.

El AMB se plantea subvencionar a las comunidades de vecinos que deseen adaptar su edificio para instalar un aparcamiento de Bicibox.

Una de las iniciativas que contempla el AMB es impulsar también la instalación de Bicibox en edificios de viviendas. Para ello se plantea subvencionar a las comunidades de vecinos que deseen adaptar su edificio para instalar un aparcamiento de Bicibox. La medida se ha pensado, sobre todo, para sectores con viviendas muy pequeñas y poca disponibilidad de parkings privados.

De la misma forma, el plan propone modificar las normas urbanísticas metropolitanas para obligar o recomendar reservas de aparcamiento para bicicletas en edificios de nueva construcción o rehabilitaciones.