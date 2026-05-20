Los beneficiarios de la Tarjeta Rosa de transporte en Barcelona caen un 18% en una década

Los usuarios en Barcelona de la T-metropolitana, el título social impulsado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y más conocido popularmente por su antigua denominación 'Tarjeta Rosa', se han reducido de forma notable en la última década, tanto en su modalidad gratuita como en la de precio reducido.

La tarjeta subvencionada, dirigida a personas mayores o con discapacidad y con bajos ingresos, permite viajar por la red integrada de metro, autobuses urbanos e interurbanos, tranvía y Ferrocarrils de la Generalitat. En el caso de la Tarjeta Rosa Reducida, sus beneficiarios han caído casi un 18% desde 2015. Quienes disponen de esta modalidad pueden adquirir la T-4, un título con tarifa social: 10 viajes por 2,25 euros, lo que deja cada desplazamiento en apenas 22 céntimos. Asimismo, los usuarios de la Tarjeta Rosa Gratuita han disminuido un 11% en el mismo periodo.

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Caída generalizada

Se trata de cifras correspondientes únicamente a la ciudad de Barcelona, pero que ofrecen una fotografía bastante representativa de la evolución del conjunto metropolitano. En concreto, los beneficiarios de la tarjeta reducida en Barcelona han pasado de 133.620 en 2015 a 110.132 en enero de este año. En cuanto a la modalidad gratuita, los 112.370 usuarios de 2015 se han reducido a 99.956 al inicio de 2026.

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La caída se produce en los diez distritos de la ciudad, aunque con una intensidad desigual. En todos ellos, el número de usuarios de la tarjeta de precio reducido ha retrocedido con más fuerza que el de la gratuita. L’Eixample es el distrito que más beneficiarios ha perdido en términos absolutos: 2.118 menos en el caso de la tarjeta gratuita y 4.346 en la reducida. Le sigue Nou Barris, uno de los distritos con mayor número de usuarios, que ha perdido 1.484 beneficiarios de la gratuita y 2.859 de la reducida.

Los motivos del descenso

¿Qué explica un descenso tan pronunciado del número de beneficiarios? La clave de esta caída parece estar en el límite de ingresos fijado para poder acceder al título social.

El AMB concede la T-metropolitana en función de los ingresos familiares brutos por persona: hasta 9.240 euros anuales para la tarjeta rosa gratuita y hasta 18.480 euros para la reducida. Para calcular esos umbrales utiliza el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), el índice que se emplea de forma generalizada como referencia para la concesión de ayudas y subvenciones públicas.

Desajuste en el cálculo

Y ahí es donde aparece una de las claves del problema, según fuentes oficiales consultadas por este diario. El IPREM de 2015 era de 532,51 euros mensuales y, tras años de escasa actualización y de prórrogas presupuestarias, su aumento hasta 2026 ha sido de apenas un 12,7%. En cambio, la pensión contributiva media de referencia ha acumulado en ese mismo periodo una subida aproximada del 27%. En definitiva, las pensiones han crecido más del doble que el IPREM.

Esa divergencia explicaría el retroceso de beneficiarios. Con un umbral de acceso prácticamente congelado durante años, mientras las pensiones y otras rentas han seguido subiendo de manera moderada, la tarjeta social se ha ido volviendo más restrictiva de forma silenciosa. Cada vez más hogares han quedado fuera de los requisitos o han dejado de encajar en ellos, sin que eso implique necesariamente una mejora sustantiva de su situación económica, en especial en unos años en los que la inflación ha encarecido el coste de la vida ordinaria.

Consecuencias más allá

Al igual que con la T-Metropolitana, la brecha entre el aumento de las pensiones y los salarios y la congelación del IPREM está provocando, según han alertado diversas organizaciones, que muchas personas queden excluidas de ayudas sociales.

Mientras el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reclamó actualizar el IPREM para que no perjudique el acceso y la intensidad de las prestaciones sociales, UGT llegó a proponer sustituir este índice por un indicador ligado al umbral de pobreza para evitar que la prórroga presupuestaria siga congelando ayudas y subsidios.

Más títulos bonificados

El descenso del número de beneficiarios de esta tarjeta social ha coincidido, no obstante, con un escenario de generalización de los títulos sociales. Así lo ha valorado la Generalitat, que señaló que una de cada tres personas ya usa títulos bonificados para moverse en transporte público en Barcelona. En este porcentaje el Govern incluye las personas usuarias de la T-16, gratuita hasta los 16 años; las bonificaciones para familias monoparentales y familias numerosas; y la T-jove y la T-Usual, así como la nueva T-Social, la tarjeta rosa que impulsa la Asociación de Municipios para la Movilidad y el Transporte Urbano (AMTU) para los municipios más allá del Área Metropolitana de Barcelona.