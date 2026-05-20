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Barcelona suspende la apertura de nuevos supermercados 24 horas durante un año para regularlos

La ciudad ya cuenta con unos 1.300 establecimientos y gana tiempo con este veto temporal para preparar una norma específica

Los supermercados 24 horas de Barcelona acumulan cerca de 3.000 infracciones en los dos últimos años

Imagen de archivo de un supermercado 24 horas en Barcelona

Imagen de archivo de un supermercado 24 horas en Barcelona / MANU MITRU

EFE

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Barcelona
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El Ayuntamiento de Barcelona ha suspendido temporalmente la concesión de nuevas licencias de autoservicios y superservicios, que pueden operar 24 horas al día, con el objetivo de elaborar una regulación especifica de ciudad.

La suspensión acordada por la Comisión de Gobierno ha sido publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y tiene efecto inmediato, con una vigencia de un año mientras "se trabaja en un nuevo planeamiento que permita proteger el comercio de proximidad, preservar la diversidad comercial y evitar procesos de saturación y de monocultivo en determinadas zonas de la ciudad".

La ciudad de Barcelona cuenta actualmente con aproximadamente 1.300 establecimientos en régimen de venta personalizada o de autoservicio, con una oferta orientada esencialmente a productos de compra cotidiana de alimentación. Por el hecho de tener una superficie igual o inferior a 300 m², estos comercios quedan liberados del cumplimiento de las limitaciones horarias de la normativa sectorial catalana.

El Ayuntamiento de Barcelona ha indicado que, con esta actuación, quiere "ganar tiempo para llevar a cabo los estudios necesarios que permitan evaluar el impacto de este modelo comercial y definir un marco regulador que garantice un desarrollo equilibrado y sostenible del tejido urbano y comercial de Barcelona".

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En paralelo a la suspensión temporal de licencias, el Ayuntamiento de Barcelona seguirá efectuando una acción inspectora continuada para garantizar el cumplimiento de la normativa de este tipo de establecimientos a través de inspecciones ordinarias y multiinspecciones.

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