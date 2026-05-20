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Llega a Barcelona un outlet de zapatos con descuentos en marcas como Birkenstock, Camper o Converse

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Outlet efímero de la cadena de zapaterías Casas, el año pasado. / MANU MITRU

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Barcelona
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La cadena catalana de zapaterías Casas volverá a organizar en Barcelona una nueva edición de su pop-up Outlet Market, un evento de venta temporal con calzado de marcas reconocidas a precios rebajados para mujer, hombre e infantil.

El outlet se celebrará del 27 al 30 de mayo en la calle Ciutat de Granada, 53, en el distrito de Sant Martí de Barcelona, y abrirá de 10.00 a 20.30 horas.

Según ha informado la compañía, en esta edición se podrán encontrar modelos de diferentes estilos y temporadas, desde sandalias hasta zapatillas deportivas de verano, con descuentos especiales. Entre las marcas disponibles figuran Aro, Birkenstock, Camper, Geox, Camila’s, Converse y Martinelli, entre otras.

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La firma asegura que el espacio reunirá calzado para toda la familia y prevé una alta afluencia de público, después del éxito de la edición anterior, por lo que recomienda acudir en los primeros días para encontrar más disponibilidad de tallas.

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