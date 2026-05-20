Barcelona queda fuera de las mejores ciudades culturales para sus vecinos, que no perciben la oferta como tan accesible

Time Out ha publicado su lista anual de las mejores ciudades culturales del mundo para sus propios habitantes, y Barcelona no aparece entre las grandes capitales europeas destacadas para este 2026. El ranking, elaborado junto a Intrepid Travel, sitúa a Londres como la mejor ciudad cultural donde sus ciudadanos pueden acceder a la cultura y deja fuera a la capital catalana del listado.

La clasificación se basa en una encuesta realizada a 24.000 residentes de más de 150 ciudades de todo el mundo, que valoraron la calidad y la asequibilidad de la oferta cultural de los lugares donde viven. El resultado final coloca a nueve ciudades europeas entre las más recomendadas para que los locales puedan empaparse de arte, museos, exposiciones y vida cultural durante el 2026.

Londres y París lideran el ranking

Londres ocupa el primer puesto gracias a una puntuación del 99% en valoración cultural. Según explicó Joe Mackertich, editor jefe de Time Out Reino Unido, uno de los grandes atractivos de la capital británica es la enorme cantidad de museos y galerías de primer nivel que pueden visitarse gratuitamente.

El responsable editorial destaca especialmente la concentración de instituciones culturales en South Kensington y el hecho de que sigan abriendo nuevos espacios culturales gratuitos y de nivel internacional.

El segundo lugar es para París, donde los vecinos consultados valoraron positivamente su escena cultural. Time Out señala que este 2026 será un año especialmente potente para la capital francesa gracias a grandes exposiciones y reaperturas de espacios culturales. Entre las muestras destacadas figuran exposiciones dedicadas a Matisse, el Art Déco, la moda africana o la fotógrafa Lee Miller. Además, mientras el Centre Pompidou sigue cerrado por reformas hasta 2030, otros espacios culturales parisinos volverán a abrir sus puertas.

Además, mientras Barcelona desaparece del ranking, Madrid sí logra colarse entre las grandes capitales culturales europeas recomendadas por sus propios ciudadanos este año.

Las mejores ciudades culturales de Europa en 2026

Estas son las nueve ciudades europeas que aparecen en la el ránking de Time Out basado en encuestas a ciudadanos:

Londres París Berlín Madrid Florencia Cracovia Copenhague Atenas Lisboa

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La ausencia de Barcelona llama especialmente la atención si se tiene en cuenta el peso internacional de su oferta cultural, amplia y consolidada, con museos, festivales y monumentos de referencia. Sin embargo, el ranking de Time Out se construye a partir de la percepción de los propios ciudadanos sobre la calidad y, sobre todo, la accesibilidad de la cultura en sus ciudades. En ese contexto, factores como el coste o la gratuidad de la oferta cultural tienen un peso decisivo en la valoración, lo que apunta a que la satisfacción de los barceloneses no alcanza los niveles de otras grandes capitales europeas donde el acceso a la cultura resulta más asequible.