Barcelona descarta pedir al Estado que cierre las discotecas del Front Marítim

El Ayuntamiento de Barcelona ha descartado este miércoles reclamar al Gobierno central que no renueve las concesiones para que sigan instalándose discotecas en el Front Marítim, donde existen cinco establecimientos de ocio nocturno cuyas autorizaciones vencerán en 2027, cuando apuren las prórrogas que disponen en espacios de los que el Estado es titular. El ejecutivo del alcalde Jaume Collboni ha desechado un ruego que ERC ha presentado en la comisión municipal de presidencia esta mañana, en el que instaba a que los locales dejen de estar ocupados por salas de fiesta y bares. Los republicanos quisieran que pasaran a adjudicarse a otro tipo de actividades que no afecten al descanso de los vecinos.

"Barcelona tiene y seguirá teniendo actividad de noche y estamos convencidos de que el Front Marítim es donde precisamente menos molestias puede provocar", ha sostenido el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle. Los negocios que se aproximan al fin de la concesión son las discotecas-restaurante Opium, Shôko y Carpe Diem, el Ice Bar y el restaurante Agua. Batlle ha defendido que los locales han contratado un servicio de vigilancia conjunto y que han tomado medidas junto a la administración "para reducir el impacto sobre los vecinos". "La situación ha mejorado mucho respecto a hace cuatro o cinco años, cuando tomamos la decisión de cerrar los locales del Port Olímpic, no hay problemas por molestias específicas ahora en aquel sector, que está alejado de las zonas habitadas más densas", ha observado Batlle.

Las explicaciones del teniente no han convencido al concejal Jordi Coronas (ERC). "Hay reclamaciones históricas y propuestas que se anunciaron en el mandato pasado que han quedado tan solo en anuncios, para reconvertir esos espacios en equipamientos ciudadanos y actividades vinculadas a la ciencia", ha recordado. El republicano ha considerado que el rechazo del gobierno socialista al requerimiento de ERC es una "mala noticia" y que supone perder una oportunidad para ahorrar "muchos dolores de cabeza a los vecinos". Coronas ha reconocido que "ha habido esfuerzos de los gestores para mejorar las condiciones, pero hay carencias en transporte público y de garantía de la convivencia en el ámbito".

Noticias relacionadas

Batlle se ha comprometido a hacer seguimiento de la actividad de los negocios del Front Marítim, pero ha juzgado que plantearse la desaparición de las discotecas en esa zona concurrida de Barcelona "no es realista". "Antes de prever el cierre, sería necesario planificar donde queremos que se trasladen", ha esgrimido el teniente. "El simple cierre no comportaría la reducción del sector del ocio nocturno y, antes del cierre, habría que estudiar las consecuencias", ha alegado.