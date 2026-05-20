Movilidad
Cortes en el TRAM de Barcelona este domingo: líneas y estaciones afectadas por la Cursa Diagonal DiR Guàrdia Urbana
El servicio quedará interrumpido en varios tramos del Trambaix y Trambesòs por la celebración de la carrera
La 12a Cursa Diagonal DiR Guàrdia Urbana de Barcelona del próximo fin de semana contará con más de 14.000 participantes
El servicio de TRAM en Barcelona sufrirá varias afectaciones este domingo 24 de mayo con motivo de la celebración de la 12ª edición de la Cursa Diagonal DIR - Guàrdia Urbana. Las restricciones afectarán tanto a la red Trambaix como a Trambesòs durante la mañana para garantizar la seguridad de los participantes y facilitar el desarrollo de la prueba deportiva.
En la red Trambaix, correspondiente a las líneas T1, T2 y T3, no habrá servicio entre las paradas de Francesc Macià y Ernest Lluch desde las 7.00 hasta las 9.30 horas aproximadamente.
Por otro lado, en la red Trambesòs, las alteraciones se alargarán entre las 7.30 y las 11.00 horas. En la línea T4 quedará interrumpido el servicio entre Verdaguer y El Maresme, mientras que en las líneas T5 y T6 no circularán tranvías entre Glòries y Ciutadella | Vila Olímpica.
TRAM ha informado de que prevé recuperar la circulación habitual a partir de las 9.30 horas en Trambaix y desde las 11.00 horas en Trambesòs. Aun así, la compañía recuerda que estos horarios son orientativos y que el restablecimiento total del servicio dependerá de cómo avance la carrera y de las indicaciones de la organización y de la Guardia Urbana.
La empresa recomienda a los usuarios consultar el estado del servicio en tiempo real a través de los canales oficiales de TRAM Barcelona y el perfil oficial de X.
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