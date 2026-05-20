El juez archiva la causa contra Tenneco por contaminación y abre la puerta a multar infracciones detectadas en Badalona

El Juzgado de Instrucción número 3 de Badalona ha archivado la investigación por un supuesto exceso de contaminación de sustancias potencialmente cancerígenas que pesaba sobre la empresa Tenneco, instalada en el polígono de Badalona Sud desde hace seis décadas y dedicada a la producción de pastillas de freno y componentes para vehículos. El magistrado concluye que diversos informes elaborados sobre las emisiones de la fábrica descartan que exista peligro para la salud de los residentes del entorno o para el medio ambiente, por lo que cierra la causa, como solicitaba la defensa de la multinacional estadounidense y también la fiscalía. No obstante, el juez ha decidido remitir un informe de los Mossos d’Esquadra obrante en la causa al Departament de Territori y al Ayuntamiento de Badalona, para que valoren la posibilidad de multar a la compañía por presuntas infracciones administrativas. Los denunciantes anticipan que presentarán recurso para tratar que el caso se reabra.

El auto del instructor, al que EL PERIÓDICO ha tenido acceso, se sustenta para dar carpetazo a las indagaciones en que Tenneco “ha sido objeto de varios controles que han ratificado el cumplimiento de la diferente normativa reguladora de las emisiones atmosféricas y calidad del aire”. Cita “múltiples informes” de órganos de supervisión e inspecciones “prolongadas” de la Generalitat entre 2022 y 2024, además de seguimientos adicionales de la dirección general de cambio climático del Govern tras la denuncia que entidades vecinales interpusieron contra la planta en febrero de 2023, origen de las pesquisas. Tenneco "cuenta con más de 20 pronunciamientos favorables por parte de diferentes autoridades ambientales y entidades de control", destaca. En base a un reciente estudio ampliatorio sobre las emisiones de la factoría, el juez concluye que “los valores de riesgo cancerígeno presentan unos rangos tolerables” y que, teniendo en cuenta los parámetros de polución para terrenos de uso industrial, “no se detecta riesgo para el medio ambiente ni para la salud”.

A su vez, el auto recuerda que un atestado de los Mossos d’Esquadra aportado al sumario “detecta ciertos incumplimientos en la empresa investigada”. A modo de ejemplo, menciona “falta de periodicidad adecuada en la sustitución de las mangas filtradoras” que pueden dispersar partículas contaminantes o el “uso de plomo en materias primas”, que la policía apuntó que la firma emplea pese a estar prohibido para producir forros de frenos.

El juez determina que esas supuestas infracciones carecen de alcance penal, pero sí pueden ser faltas de la normativa. “Nos encontraríamos ante incumplimientos que constituirían incumplimientos administrativos sancionables”, califica en su resolución. Así, dispone que el dictamen policial se traslade al servicio de inspección y control de la conselleria de Territori y al área de medio ambiente y sostenibilidad del Ayuntamiento de Badalona “para, en su caso, ejercer las acciones sancionadoras que estimen competentes”.

Viviendas a 300 metros

Las indagaciones se abrieron hace unos tres años, a raíz de la denuncia que interpusieron la Asociación de Vecinos de El Remei y la entidad Airenet. Achacaron un presunto delito contra el medio ambiente a la fábrica, a la que acusan de haber dispersado supuestamente sustancias cancerígenas y metales pesados en grandes proporciones. Señalan que habrían afectado presuntamente a viviendas del barrio de El Remei, situadas a menos de 300 metros de la factoría, y otras zonas en el límite entre Badalona y Sant Adrià de Besòs.

Residentes en los aledaños de la planta atestiguan que expulsa partículas y fuertes olores que provocan irritaciones de ojos y garganta, picores, ojos llorosos y dificultad para respirar. De hecho, una decena de personas que han contraído cáncer en las proximidades a la planta se personaron para ejercer la acusación particular contra Tenneco. Al respecto, el magistrado plasma que "las enfermedades que desgraciadamente padecen parte de los denunciantes" no han podido acreditarse que se deban a la actividad de la factoría.

Tras conocer la resolución judicial, fuentes de Tenneco afirman que la empresa "sigue firmemente comprometida con la seguridad de los empleados", así como con la protección de "las comunidades en las que operan". Añaden que "continuarán colaborando plenamente con las autoridades competentes a lo largo de este proceso".

Por su parte, el abogado de los denunciantes, Andrés Maluenda, ha confirmado que apelarán contra la decisión del instructor. La presidenta de Airenet, Silvina Frucella, ha manifestado el “profundo enojo” de los afectados, en particular con la fiscalía, por haber solicitado que el asunto se archive. Esgrime que los denunciantes se basan en “estudios muy potentes que manifestaban cuál era la contaminación” alrededor de Tenneco cuando acudieron al juzgado en 2023. “No puede ser que, tres años después, la investigación se archive porque Tenneco presenta estudios complacientes fuera de época”, critica. “No hemos denunciado ahora, como esté hoy es anecdótico”, abunda Frucella, que opina que “falta normativa y falta justicia”. “Tenemos gente que está viviendo en zonas catalogadas como industriales, en las que la ley que rige es la de zonas industriales cuando hay gente viviendo ahí, y a esa gente no la protege nadie”, lamenta.