Pérdida constante de arena
Falta grave de arena en las playas del área de Barcelona: el AMB promete 20 millones de euros si Govern y Estado se implican
Los cada vez más habituales temporales y la artificialización de la costa se han llevado por delante una cuarta parte del litoral metropolitano en diez años
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Las playas de los municipios del área de Barcelona encaran una nueva temporada estival marcada por la constante regresión de la línea de la costa. En los pasados 12 meses los temporales han azotado las playas con más que el año anterior, como fue el caso de la borrasca 'Harry', que causó importantes daños en municipios como Badalona y agravó una pérdida de arena que ya se arrastra desde hace tiempo. En una década (entre los años 2012 y 2022), los 30 kilómetros de playas del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) han perdido una cuarta parte de su superficie, una situación aún más grave en municipios como Badalona (-29%), o Montgat (-66%), que este año, por ejemplo, no podrá abrir ninguno de sus chiringuitos.
Esta situación ha llevado al vicepresidente ejecutivo del AMB y alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón, a instar a las demás administraciones a colaborar de manera estable para estabilizar la costa metropolitana. Lo ha hecho durante la presentación de la temporada de playas del AMB, que se ha llevado a cabo en las arenas de la Murtra de Viladecans: "El AMB está dispuesto a poner más de 20 millones de euros para un plan de actuación especial siempre que exista el concurso de la Generalitat de Catalunya y del Ministerio de Transición Ecológica", ha declarado Balmón, que ha detallado que "en unos días" realizará la petición. "Ha de haber menos palabras y más hechos, más compromisos".
Este verano no está prevista, según ha comentado Balmón, la aportación de arena por parte del ministerio en las playas metropolitanas. En este sentido, el plan de actuación que pone sobre la mesa el AMB no contemplaría solamente la contribución de nuevas arenas, sino también "sistemas de dunas que puedan contener [los temporales], actuaciones artificiales que permitan reducir la regresión del litoral", como por ejemplo escolleras sumergidas en algunos puntos. En todo caso, ha matizado Balmón, el plan, que se prevé "a dos o tres años", está por hacerse y precisa de "un acuerdo de financiación estable para intentar aplacar lo que prevemos que pueda volver a pasar cuando vuelva el otoño y la primavera"; es decir, nuevos temporales.
Las playas más afectadas siguen siendo las del norte de la capital catalana. Entre el Port Fòrum y el Port del Masnou se han perdido en diez años unos 180.000 metros cúbicos de arena, lo que se traduce en un 34% menos de superficie de playa en Sant Adrià de Besòs, Badalona y Montgat. Pese a no ser tan grave, la situación tampoco es halagüeña en la ciudad de Barcelona (que entre 2012 y 2022 perdió un 29% del volumen y de la superficie de su litoral) ni al sur de la capital. Cada año se pierden 160.000 metros cúbicos de arena en las costas del Delta del Llobregat (en los municipios de Castelldefels, Gavà, Viladecans y el Prat de Llobregat), "pese a la aportación acumulada de un millón de metros cúbicos en 10 años por parte del puerto de Barcelona, en cumplimiento de la declaración de impacto ambiental" que obliga a la Autoridad Portuaria de Barcelona a trasladar arena cada año para equilibrar la pérdida de sedimentos provocada por la ampliación del puerto, asegura el AMB.
La temporada de playa se avanza cada año debido a unas primaveras más cálidas y cada vez más marcadas por los temporales de los meses anteriores. Episodios meteorológicos que no solo agravan la regresión de las playas, sino que complican las tareas de mantenimiento del litoral que lleva a cabo el ente supramunicipal. Entre ellas, la retirada de los residuos y escombros que depositan los envites del mar, una cantidad que el pasado invierno ascendió a más de 500.000 toneladas recogidas, según ha detallado el gerente del AMB, Ramon Torra.
Mejoras para esta temporada
Pese a la constante regresión y la necesidad de redoblar esfuerzos en rehabilitación y mantenimiento, el AMB confirma que las instalaciones de las arenas metropolitanas "cumplen todos los requisitos de servicio público". Asimismo, tampoco pierden de vista el dato de que las playas metropolitanas reúnen cada verano a más de 11 millones de visitantes, y que la puntuación que estos dan a las arenas del área de Barcelona es de casi un 8 sobre 10.
Muchas de esas personas, ha indicado el vicepresidente ejecutivo del ente supramunicipal, son "familias que pasan aquí su verano, que no tienen otra alternativa". Ha seguido Balmón subrayando que por eso el AMB ha "creado la red de movilidad pensando en todas esas personas, eso forma parte de nuestra función". "Adonde no llega el salario directo, ha de llegar el salario social", ha sentenciado. En este sentido, la alcaldesa de Viladecans, Olga Morales, ha anunciado la ampliación del servicio de transporte público hacia las playas municipales. "Se incrementará el servicio de autobús a la playa, que ampliará su horario para comenzar una hora antes". Será, entonces, desde las 9:00 y hasta las 20:30 horas, y los fines de semana y festivos continuará siendo gratuito, ha detallado la alcaldesa.
También en Viladecans, el AMB está a punto de finalizar la tercera fase de la mejora funcional y paisajística de los accesos a las playas de la Pineda y de la Murtra, con una inversión de algo más de 178.000 euros. Entre otras, se ha eliminado vegetación invasora, se ha plantado flora autóctona, se ha implementado la telegestión en la red de riego y se han mejorado los firmes de la calzada y los cerramientos. Más allá del municipio, el AMB ha instalado 100 metros de accesos adaptados con pasarelas de un ancho espacial, tres nuevos módulos con pérgola de primeros auxilios, cuatro nuevos módulos auxiliares de salvamento marítimo, un nuevo lavabo adaptado con pérgola. Para acabar, también se han renovado 800 metros de pasarelas de madera y se han recuperado 500 metros de cerramientos con palos y cuerdas para las zonas de dunas.
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