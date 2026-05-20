Misiva a la Generalitat
El alcalde de Sant Cugat pide "empatía" al Govern para relajar las medidas de la peste porcina en Collserola
Josep Maria Vallès pide por carta al conseller Ordeig blindar los hábitos saludables de la ciudadanía ante las limitaciones
CONTEXTO | Josep Maria Vallès (Junts) rechaza la "densificación" de Illa para Sant Cugat en su candidatura a la reelección a la alcaldía en el 2027
El alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès (Junts), ha enviado una carta formal al conseller de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, para trasladar la preocupación del consistorio ante el impacto que las restricciones por la Peste Porcina Africana (PPA) en los accesos de Collserola están causando en la ciudad. El alcalde pide al Govern "empatía" y solicita que se compatibilicen las medidas sanitarias con el bienestar físico y emocional de los vecinos, quienes, asegura, ven limitado su acceso al entorno natural.
Según detalla la misiva de Vallès, el cierre prolongado de los accesos a la Collserola afecta a las actividades diarias de salud y ocio de la ciudadanía, como caminar, pasear o ir en bicicleta. Se estima que más de 5.000 personas utilizaban estos espacios diariamente en días laborables antes de las restricciones. El Ayuntamiento sostiene que el vínculo de Sant Cugat con su entorno natural es estrecho y que el bienestar de la ciudadanía se está viendo perjudicado por la imposibilidad de utilizar estos espacios.
El alcalde argumenta que ya se están aplicando levantamientos parciales de las restricciones por motivos de actividad económica, citando como ejemplos el acceso a establecimientos de restauración en zonas afectadas y la tramitación de un permiso para una filmación prevista para este otoño en terrenos del INCASÒL.
Mejorar la comunicación
Ante estos precedentes, Vallès pide que esa misma flexibilidad se extienda a otros supuestos de interés ciudadano, tales como el acceso al bosque urbano de Volpelleres y las zonas del Parque de Collserola limítrofes con la trama urbana, como el entorno del Pi d’en Xandri y Torrenegra.
El edil recuerda que el cierre de los espacios es competencia exclusiva de la Generalitat, pero reclama una comunicación más fluida y anticipada por parte de Agricultura. Asimismo, insta al Govern a mostrar "empatía" y a estudiar con urgencia la habilitación de accesos o espacios concretos bajo todas las garantías necesarias para no perjudicar la calidad de vida en el municipio.
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