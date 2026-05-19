Smeg abrirá en Barcelona su primera 'flagship' en España: así será el nuevo referente del diseño junto al paseo de Gràcia

La firma italiana de electrodomésticos de alta gama Smeg, conocida por su estética retro inspirada en los años 50, prepara la apertura de su primera tienda oficial en España. Según ha avanzado el portal inmobiliario Idealista, la marca ultima un gran ‘flagship store’ de cerca de 500 metros cuadrados en una de las zonas más exclusivas de Barcelona, junto al paseo de Gràcia.

El nuevo espacio se ubicará en el número 127 de los Jardins de Salvador Espriu, los Jardinets de Gràcia, en pleno eje entre la avenida Diagonal y el paseo de Gràcia, una zona que en los últimos años se ha consolidado como uno de los principales polos del diseño y del interiorismo en la capital catalana.

Hasta ahora, Smeg operaba en España principalmente a través de distribuidores y puntos de venta multimarca. La apertura de esta tienda insignia supone un cambio de estrategia en el mercado español.

Cocina con electrodomésticos Smeg / Max Vakhtbovych

Pequeños electrodomésticos de Smeg / Smeg

Tienda, showroom y escaparate de marca

El establecimiento no será una tienda convencional. El proyecto se concibe como un espacio experiencial que funcionará a la vez como punto de venta, showroom y lugar de encuentro para arquitectos, interioristas y amantes del diseño, según informa Idealista.

En el local habrá áreas dedicadas tanto a gran electrodoméstico como a pequeño aparato doméstico, uno de los segmentos en los que Smeg ha logrado mayor reconocimiento internacional gracias a productos icónicos como sus cafeteras, tostadoras o frigoríficos de estilo retro.

La tienda insignia estará en el 127 de los Jardinets de Gràcia

Meca del interiorismo en Barcelona

La llegada de Smeg encaja en la transformación acelerada del eje Avinguda Diagonal–Passeig de Gràcia en un gran escaparate del diseño y la decoración de alta gama. Y es que cada vez son más las firmas internacionales que eligen esta zona de Barcelona para instalar 'showrooms' y tiendas experienciales, impulsadas por el crecimiento del mercado de vivienda de lujo, la presencia de estudios de arquitectura y el interés de operadores internacionales.

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Según distintos informes del sector retail, uno de cada cuatro locales entre el paseo de Gràcia y Francesc Macià ya está especializado en decoración, mobiliario o equipamiento del hogar. El resultado es un ecosistema en el que proliferan los espacios tipo galería, pensados más como experiencia de marca que como tienda tradicional. En este contexto, el nuevo flagship de Smeg refuerza la posición de Barcelona como uno de los principales polos europeos del diseño de interiores.