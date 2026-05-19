Aviso de Protecció Civil
Movimiento de cuerpos de emergencias en la Torre Mapfre de Barcelona por un simulacro de incendio este martes
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Si este martes por la mañana ves movimiento de bomberos y varios vehículos de emergencias en la zona de la Torre Mapfre de Barcelona, no hay motivo de alarma. Se trata de un simulacro de incendio organizado para poner a prueba el Plan de Autoprotección (PAU) del edificio, ha informado Protecció Civil de la Generalitat.
Este ejercicio forma parte de las pruebas de seguridad habituales en grandes edificios como este, y es que la Torre Mapfre es uno de los rascacielos más altos de Catalunya, con 40 plantas.
Así, durante la mañana de este martes, se verán efectivos de distintos cuerpos de emergencias en los alrededores del edificio como parte del desarrollo del simulacro, con el objetivo de comprobar el correcto funcionamiento del Plan de Autoprotección (PAU), así como la coordinación entre los equipos implicados en caso de una emergencia real.
Protecció Civil insiste en que no se trata de una emergencia real y recuerda a la ciudadanía que no debe llamar al 112, ya que todas las actuaciones están programadas y controladas.
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