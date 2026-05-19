La oposición de Badalona carga contra Albiol por el retraso en el pago a proveedores

Los grupos locales del PSC, ERC, Comuns y Guanyem en Badalona han exigido este lunes explicaciones al gobierno municipal del alcalde, Xavier Garcia Albiol (PP), por su "catastrófica gestión" de la ciudad.

En un comunicado conjunto, han alertado de que el Ministerio de Hacienda ha incluido a Badalona entre los municipios obligados a activar mecanismos extraordinarios de financiación para afrontar el pago a proveedores, lo que constituye una situación "preocupante".

"Es inadmisible que Badalona acumule centenares de millones sin ejecutar mientras servicios esenciales siguen deteriorándose y la ciudad sufre una evidente falta de inversiones efectivas", señalan en la misiva.

De este modo, han reclamado una reunión urgente con el alcalde y el interventor municipal para que den explicaciones sobre las medidas adoptadas por el Estado y el impacto que suponen en las finanzas y la gestión municipales.

Asimismo, han alertado de que la ciudad se encuentra en una "situación de parálisis administrativa" debida a la falta de planificación por parte del ejecutivo de Albiol y que algunos informes técnicos ya advertían de la existencia de un remanente atípico.

Respuesta municipal

Preguntada por Europa Press por esta cuestión, la quinta teniente de Alcaldía de Badalona, Eva Guillén, ha descartado que haya habido una "intervención encubierta" del Ayuntamiento y ha explicado que ésta es una situación que se arrastra desde hace 2018.

En concreto, ha apuntado al vencimiento de diversos servicios municipales, como el de limpieza, que demoraba el pago de muchas de las facturas, por lo que en 2018 la Generalitat ya advirtió al consistorio que no estaba cumpliendo con el pago a proveedores.

De hecho, Guillén ha recordado que en 2022 Badalona ya entró en el plan de proveedores del Estado, y ha asegurado que desde el gobierno municipal esperan que "en breve la situación se empiece a regularizar", tanto licitando nuevos servicios como liquidando la antigua deuda.

En diciembre, el ejecutivo ya llevó al pleno un paquete de 30 millones de euros para poder pagar facturas atrasadas y en el próximo pleno, que se celebrará el jueves, llevará otro paquete de 16 millones, ha explicado Guillén.