Negocios y vacaciones impulsan la ocupación hotelera en el Baix Llobregat en el primer trimestre de 2026

La ocupación hotelera en el conjunto de municipios del Baix Llobregat durante el primer trimestre de 2026 creció un total de seis puntos porcentuales (pasando del 54% al 60%) respecto al mismo periodo del año anterior. Así se desprende del último informe trimestral de ocupación hotelera publicado por el Consorcio de Turismo y el Observatorio Comarcal del Baix Llobregat, con datos de ocupación del primer trimestre del año. Entre las principales conclusiones del estudio, el organismo destaca que se registró el mejor marzo de los últimos años, en una ocasión en que la Semana Santa cayó parcialmente en este mismo mes. "El Baix Llobregat es la tercera comarca metropolitana en ocupación de las plazas hoteleras en oferta en el primer trimestre de 2025", remarca también el estudio.

Así, el clima empresarial fue "notable". La valoración respecto a la marcha del negocio y de la ocupación superó el 7 sobre 10 y se mantiene respecto al mismo trimestre de 2025. Los negocios fueron el principal motivo de estancia en el Baix Llobregat (56%) en este periodo del año, que coincidió también con algunas de las ferias más importantes de Catalunya, como el ISE o el Mobile. Por su parte, las vacaciones (24%) y otros motivos de estancia (13%) fueron otras motivaciones de estancia destacadas en los hoteles de la comarca. Los motivos que más crecieron respecto a 2025 fueron los negocios y las vacaciones.

El estudio explica también que el principal mercado de este trimestre en el Baix Llobregat fue el doméstico (53,3% del total) aumentando su peso en 3,4 puntos respecto al año anterior. Las principales procedencias (del total de pernoctaciones del trimestre) fueron: Catalunya (27%); Francia (7%); Alemania (6%); Comunidad de Madrid (5,5%) y Reino Unido (5,2%). En esta línea, los clientes procedentes de Catalunya (+4,9 puntos porcentuales); Alemania (+0,7 pp) y comunidad valenciana (+0,5 pp) fueron los que más crecieron (en peso respecto al total de pernoctaciones del trimestre) en la comarca respecto al mismo trimestre del año 2025. En cambio, los procedentes de Estados Unidos y Canadá (2 puntos menos de pernoctaciones) fueron los que más disminuyeron.

En el primer trimestre del año se ofrecieron, en promedio, 11.418 plazas hoteleras en la comarca. Respecto al primer trimestre de 2025, crecieron las plazas en oferta. Por meses, fueron enero y marzo los que registraron un mayor número de plazas hoteleras en oferta. Enero también fue el mes que registró un crecimiento de la oferta respecto a 2025 (+2,5%).

Además, la radiografía realizada por el Consorcio de Turismo y el Observatorio Comarcal del Baix Llobregat, apunta que el número de turistas disminuyó respecto al año anterior, pero las pernoctaciones aumentaron en la comarca. Se registraron así 273.906 llegadas a los hoteles del Baix (-0,5% y 1.245 turistas menos) y 612.049 pernoctaciones (+11% y 59.453 pernoctaciones más). Por meses, es marzo el que acumuló un mayor número de turistas (105.848) y pernoctaciones (248.778).