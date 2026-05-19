Londres se fija en La Rambla para transformar Oxford Street, su gran avenida comercial en declive

Londres mira a Barcelona. Y, más concretamente, a La Rambla. La capital británica estudia cómo transformar Oxford Street, su gran arteria comercial, hoy muy alejada del esplendor de otras décadas, y entre los modelos en los que se inspira figura el emblemático paseo barcelonés, que actualmente atraviesa su gran transformación entre las obras de reforma, el impulso de iniciativas culturales, cambios en la estética de las terrazas y en los usos comerciales, para intentar revolverle su encanto para el público local.

Según informa el diario británico 'The Times', el Ayuntamiento de Londres está tomando referencias de Barcelona para impulsar la peatonalización y la renovación de una de las calles más transitadas de Europa. El objetivo es convertir Oxford Street en algo más que una atracción turística y pensada para el consumo rápido en las tiendas. La ciudad quiere recuperar el paseo, la estancia y el atractivo de una vía que durante años fue símbolo del comercio londinense.

Y es que, aunque Oxford Street sigue concentrando grandes marcas y edificios emblemáticos como Selfridges, desde hace años arrastra una degradación progresiva marcada por la proliferación de tiendas de souvenirs, locales de vapeo, casas de cambio de monedas y tráfico constante. Una situación que ha llevado a que muchos londinenses eviten pasar por la zona incluso viviendo cerca; una situación que recuerda a la que desde hace tiempo viven también los barceloneses con La Rambla, y que ahora el ayuntamiento trata de revertir con numerosas medidas, entre ellas su gran reforma, que está previsto que termine en 2027.

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Oxford Street, la arteria comercial de Londres / Flick'r / MallSecrets.co.uk

En ese contexto, portavoces del Ayuntamiento de Londres han estado manteniendo reuniones con el Ayuntamiento de Barcelona para conocer tanto las ventajas que implicaría convertir Oxford Street en una gran zona peatonal como las dificultades que comporta una reforma urbana de esta magnitud. Entre ellas, los años de obras, vallas, maquinaria y ruido que suelen acompañar este tipo de intervenciones, pero que se asumen como una inversión necesaria para reinventar el espacio, frenar su deterioro y devolver a los londinenses una calle agradable para pasear, en vez de un lugar que muchos prefieren evitar.