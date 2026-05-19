Llega este fin de semana el primer 'Croqueta Crush' para encontrar la mejor de Barcelona : ¿Qué restaurantes participan y qué tapas presentan?

Siete restaurantes presentarán este fin de semana, del 22 al 25 de mayo, sus mejores propuestas para competir por el título de la mejor croqueta de Barcelona. Se trata de la primera edición del 'Croqueta Crush', un festival que convierte a esta popular tapa en la gran protagonista. Además, el evento contará con sesiones de DJ durante todos los días, talleres para adultos y actividades infantiles en una programación que situará la gastronomía como eje central de la experiencia.

Este primer festival tendrá lugar en el Poble Espanyol, donde cada restaurante presentará una croqueta clásica, una de autor y una tapa propia de su local. De aquí, saldrá el local ganador de la mejor croqueta de Barcelona. La entrada con menú se sitúa alrededor de los 9 euros, aunque puede ascender hasta los 30 si se incluye un taller especial para aprender hacer cócteles, croquetas o cervezas.

Los croquetas y tapas del festival

'Rooster & Bubles', una restaurante especializado en carnes en el centro Barcelona, presentan la clásica una croqueta de pollo 'a l'ast' cocinada durante hora y media a fuego lento, elaborada con una suave bechamel y servidas con una salsa de mostaza y miel. La ""rompedora" será la de pulled pork, "cocinada durante 12 h horas", servida con mayonesa kimchi y rebozada con panko crujiente. Un primero que podrás acompañar de una hamburguesa 'smash' de pollo con cebolla caramelizada y salsa trufada.

'La Martita', conocida por recetas atrevidas, presenta una croqueta de jamón ibérico con emulsión trufada y una croqueta de sepia en tinta de calamar que definen como "el sabor de arroz negro hecho croqueta". Como tapa, y siguiendo la línea de mar de la croqueta de autor, ofrecen un mollete con calamar a la andaluza.

Casa Rafuel, un lugar con cocina de toda la vida, es fiel a su marca y presenta una croqueta de pollo con jamón asado y la rompedora también se mueve por una línea más clásica, de queso 'gorgonzola'. Y acompañado, como no podía ser de otra forma para respetar las traciciones mediterráneas, con unas patatas bravas.

Bodega Borràs, una bodega de barrio del Eixample, se ha posicionado hacia unas propuestas menos clásicas y presentará una croqueta de gamba roja, con "salsa americana y un toque de lima" y otra de 'txuletón' del norte, con "tuétano y jugo reducido". Su tapa parece la más contundente por ahora, un brioix de ibérico meloso con "payoyo fundente, cebolla caramelizada y encurtidos".

La Fonda de Pirineicas, el restaurante de Gràcia de recetas de toda la vida y conocido por sus tortillas de patatas, ya ha elegido sus tres alternativas para el 'Croqueta Crush'. Una croqueta de pollo asado con cebolla caramelizada y jamón y una de pato pekín con salsa hoisin. La tapa que presentan, también fiel a sus menús, son huevos rotos con butifarra negra y de perol.

Casa Pince, especializado en comida mediterránea, se ha decidido por una croqueta de setas sillvestres con salsa de foie y otra de gamba roja con mayonesa de siracha, dos opciones que complementa con una ensaladilla rusa trufada.

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Cinco hermanos, un restaurante de tradición que lleva 40 años en Barcelona, presenta tres platos de toda la vida al 'Croqueta Crush'. una croqueta de huevos con chorizo, otra de solomillo de vaca madurada y unos macarrones gratinados. Además 'Roux', maestro obrador, también presentará sus opciones, pese a no competir.