L'Hospitalet construirá el reivindicado y polémico polideportivo de Santa Eulàlia en el parque de la Alhambra

Los vecinos de los barrios de Santa Eulàlia y Granvia Sud de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) discuten desde hace años la mejor ubicación para construir el nuevo polideportivo de Santa Eulàlia, un macrocomplejo deportivo reclamado por todos, pero cuya ubicación ha sido foco de polémica. El Ayuntamiento de L'Hospitalet ha decidido que el emplazamiento que acogerá el futuro equipamiento será el parque de la Alhambra, situado junto a la Granvia hospitalense y a pocos minutos de la Ciutat de la Justícia. En un comunicado, el ejecutivo local señala que el dictamen se ha tomado tras completar el estudio técnico y urbanístico sobre las diferentes alternativas posibles de emplazamiento y que las conclusiones del análisis determinen que ésta es "la única opción viable por criterios de accesibilidad, funcionalidad, impacto urbano, movilidad y sostenibilidad económica".

Hace poco más de un año, vecinos del barrio de Santa Eulàlia, aupados por la sección local de los Comuns, ya se manifestaron en contra de el polideportivo se construyese en el parque de la Alhambra, dado que consideran que este proyecto supondrá recortar uno de los pocos espacios verdes con los que cuenta el barrio. El polideportivo es una promesa y reclamación con más de 30 años de historia. Sin embargo, en uno de las zonas más densamente pobladas del área de Barcelona, la construcción del equipamiento choca directamente con la falta de espacios disponibles.

Así, también hace poco más de un año, el presidente de la Asociación de Vecinos de Granvia Sud, Paco del Río, manifestó una visión opuesta. En declaraciones a este diario, del Río defendió que el polideportivo solo supondrá ocupar 2.000 metros cuadrados de los 14.000 del actual parque, pero que, a cambio, este proyecto permitirá aprovechar los 5.200 metros cuadrados junto a la calle Gasòmetre, donde durante estos años se ha planteado el equipamiento. Además, Paco del Río insistió en que, además, los terrenos de Gasòmetre se ubican a unos pocos cientos de metros de distancia del polideportivo del Gornal, estrenado hace unos 10 años y que, aseveró, ya da cobertura a la zona sur del barrio de Santa Eulàlia.

La ubicación con "mejores condiciones"

El consistorio señala que el estudio ha analizado tres posibles ubicaciones: el ámbito del Gasòmetre, las antiguas cocheras de Rosanbus y el parque de la Alhambra, las tres zonas donde se había planteado la construcción del equipamiento. "Tras valorar sus condiciones urbanísticas, de movilidad, de convivencia con el entorno residencial y de viabilidad económica, la propuesta del parque de la Alhambra es la que ofrece mejores condiciones globales y mayores oportunidades de transformación urbana", dice el ayuntamiento, que considera que el parque permite situar el nuevo equipamiento en "un punto estratégico del Distrito III, conectado con el núcleo tradicional del barrio y los sectores residenciales más actuales".

Imagen del interior del parque de la Alhambra de L'Hospitalet / El Periódico

En un principio, la idea de que el polideportivo se ubicara en el parque de la Alhambra quedó enterrada tras la consulta de noviembre de 2019, en la que se pidió a los vecinos del barrio que eligieran entre el parque y unos terrenos en la calle Gasòmetre para construir el nuevo recinto deportivo. La segunda opción se impuso por algo más del 60% de los votos. No obstante, el proyecto inicial se reformuló. El edificio proyectado alcanzaba los 17 metros de altura. Unos volúmenes que pusieron en pie de guerra a los vecinos de los terrenos del Gasòmetre. En este caso, decían, no se oponían a la construcción del polideportivo como tal, pero sí a las magnitudes de la infraestructura.

De este modo, el tan necesario equipamiento volvió a quedar en punto muerto a la espera de llegar a un acuerdo o encontrar una nueva localización. Fue en septiembre de este 2024 cuando la entidad deportiva AESE, radicada en el mismo barrio de Santa Eulàlia, inició una recogida de firmas para solicitar que el polideportivo se construyera en el parque de la Alhambra. Poco después, el gobierno municipal se mostró abierto a volver a estudiar opciones para el equipamiento.

Nuevas zonas verdes

El ejecutivo hospitalense defiende que el nuevo equipamiento sustituirá las actuales instalaciones deportivas, que han quedado "obsoletas y presentan importantes limitaciones tanto por sus dimensiones como por su ubicación en el interior de una manzana residencial". El proyecto, reza el comunicado, plantea una actuación integral que "combina equipamientos, espacio público e infraestructura verde". "El nuevo polideportivo se integrará en el entorno con una propuesta arquitectónica que reducirá el impacto visual y preservará la continuidad del espacio libre. Una parte de las instalaciones quedará soterrada bajo el parque, lo que permitirá compatibilizar el equipamiento deportivo con nuevos espacios de estancia, recorridos verdes y áreas de uso ciudadano", añade.

Según los datos del consistorio, el proyecto permitirá incrementar en casi 9.000 metros cuadrados la superficie verde efectiva de Santa Eulàlia y Granvia Sud, algo que se conseguirá con diferentes actuaciones complementarias: la transformación del actual ámbito del Gasòmetre en una nueva zona verde, la incorporación de nuevos espacios verdes en las calles de la Alhambra y de la Aprestadora y la urbanización verde del entorno de la plaza de Francesc Macià. En cuanto a las otras dos alternativas estudiadas, el gobierno local asevera que "el informe concluye que presentan importantes limitaciones que comprometen su viabilidad".

En el caso del Gasòmetre, "la primera limitación es la ocupación que requeriría el edificio, que afectaría aparte de la calle de Santa Eulàlia para poder encajar un equipamiento de las dimensiones necesarias". Además, el emplazamiento genera mayores afectaciones de movilidad, dificultades para el acceso y el estacionamiento de autocares y una proximidad excesiva a las viviendas. En cuanto a las antiguas cocheras de Rosanbus, a estas limitaciones se suma la falta de titularidad municipal de los terrenos, que "obligaría a asumir un elevado coste de adquisición o expropiación y alargaría considerablemente los plazos de desarrollo del proyecto". El ayuntamiento todavía tiene pendiente la definición arquitectónica y urbanística del nuevo equipamiento, algo que prevé hacer con la convocatoria de un concurso de ideas.