L'Hospitalet actuará en cerca de 2.700 pozos de alcantarillas para prevenir plagas de cucarachas

El Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha iniciado la campaña preventiva anual de desinsectación contra las cucarachas en la red de alcantarillado. La actuación comenzó el 13 de abril y se prevé que la fase intensiva finalice durante el mes de junio, coincidiendo con el período previo a la llegada de las temperaturas más altas.

Este año, la campaña prevé la aplicación de tratamientos en cerca de 2.700 pozos del alcantarillado, de los cuales ya se ha revisado un 25%. La planificación se ha establecido a partir de los datos históricos de los últimos años y de los antecedentes de incidencia detectados en distintos puntos de la ciudad. "Este criterio permite ajustar las actuaciones a la situación real del territorio, reduciendo la intervención en zonas donde no se han detectado plagas y concentrando más recursos en los puntos con mayor riesgo", apunta el consistorio en un comunicado.

La campaña tiene carácter preventivo y se complementa con la atención de los avisos que la ciudadanía comunica al Servicio de Salud municipal. Una vez finalizada la fase intensiva, el servicio mantendrá la capacidad de respuesta ante posibles incidencias relacionadas con la presencia de cucarachas en el espacio público. De cara al mes de septiembre, el ayuntamiento "valorará la posibilidad de realizar una campaña de refuerzo, en función de las condiciones climáticas y de la evolución de las poblaciones de insectos detectadas durante los meses de verano".

Hace pocos días, la Guardia Urbana y el Servicio de Salud del ayuntamiento hospitalense clausuraron un bar en el barrio de la Torrassa tras detectar que dento tenía una plaga de cucarachas. El establecimiento no podrá reanudar la actividad hasta que se corrijan las graves deficiencias sanitarias detectadas", señaló el cuerpo de policía local en un comunicado.

Incidencias comunicadas

Por otra parte, la empresa adjudicataria del servicio municipal de control de plagas "también atiende a las solicitudes de ciudadanos a demanda", remarca el consistorio. "Los focos de cucarachas y otros insectos también se pueden detectar en el interior de las fincas o en los sumideros particulares", recuerda el ayuntamiento. En estos casos, corresponde a las comunidades de vecinos gestionar las medidas adecuadas para evitar posibles plagas, como puede ser limpiar anualmente las arquetas interiores, llevar a cabo las tareas necesarias de conservación y mantenimiento de las partes comunes de las fincas y también, en su caso, contratar a una empresa para el control de plagas.

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En caso de sospecha de proliferación de cucarachas en la vía pública o en la red de alcantarillado, la ciudadanía puede comunicar la incidencia a través de los canales municipales habituales, como la app L'H Ben Fet, el teléfono de incidencias de convivencia y civismo (93 402 94 44) 9 de 6 de 3 distrito.