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226 discriminaciones

El lema "Vive tu orgullo" impulsa la campaña LGTBI en Barcelona ante el auge de los discursos de odio

El alcalde de Barcelona destaca que España es el país más garantista con los derechos LGTBI de Europa, según el mapa arcoíris de ILGA-Europe

Barcelona presenta en Washington su candidatura para acoger el WorldPride 2030

Entidades representantes del colectivo LGTBI y el alcalde e Barcelona, Jaume Collboni, muestran el cartel del Orgullo 2026.

Entidades representantes del colectivo LGTBI y el alcalde e Barcelona, Jaume Collboni, muestran el cartel del Orgullo 2026. / El Periódico

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"Vive tu orgullo" es el lema de la campaña del Orgullo 2026, tal y como han dado a conocer este martes una representación de entidades miembros del Consejo Municipal LGTBI, que se han reunido con el aclalde de la ciudad, Jaume Collboni.

El comité organizador de la candidatura Barcelona WorldPride 2030, personal municipal de las áreas LGTBI del consistorio, cuerpos de seguridad y entidades y personalidades históricas del colectivo han celebrado en el Palauet Albénizel inicio de los actos de celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que tendrá lugar el 28 de junio. Durante los meses de junio y julio, las calles de la ciudad y los equipamientos culturales se llenarán de actos festivos y reivindicativos, con el objetivo de sensibilizar sobre la necesidad de seguir defendiendo los derechos de las personas que forman parte de los colectivos LGTBI ante el aumento de los discursos de odio.

226 discriminaciones

Según el Informe del Observatorio de las Discriminaciones de Barcelona, en 2024 la LGTBI-fobia fue el cuarto motivo de discriminación en la ciudad, con un total de 226 incidencias registradas. De estas, la gaifobia representa el 52% de los casos. El informe señala que la mayoría de las situaciones registradas van acompañadas de agresiones físicas o amenazas, en un contexto marcado por el aumento de los discursos discriminatorios y de odio.

Aún así, en su intervención, el alcalde de la ciudad ha destacado que Barcelona es “un espacio de libertad donde no tienes que esconderte por miedo a las represalias y donde todo el mundo es libre para ser quien es”. En este sentido, ha señalado que “España ha pasado a ser el país más garantista con los derechos LGTBI de toda Europa, según recoge el ‘mapa arcoíris’ de 2026, de la organización ILGA-Europe, convirtiéndose en uno de los países más sólidos del mundo en relación con la protección legal del colectivo”.

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Ciudad referente

Este es el mensaje que quiere transmitir el cartel de "Vive tu orgullo". Con este compromiso de convertirse en una ciudad referente en la lucha por los derechos de las personas LGTBI, Barcelona ha presentado su candidatura para acoger la WorldPride 2030. La candidatura ha sido impulsada por Pride Barcelona, entidad de la Cambra LGTBIQ+ Catalunya, y cuenta con la participación coordinada del Ayuntamiento de Barcelona, el Departamento de Igualdad y Feminismo de la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Igualdad.

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