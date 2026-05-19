Detenido por segunda vez en menos de diez días por robar ordenadores e instrumentos musicales en escuelas de Badalona

La Guardia Urbana de Badalona ha detenido este lunes por la noche a un hombre tras intentar robar doce ordenadores en una escuela pública de la ciudad.

Se trata de la misma persona que hace menos de diez días perpetró otro robo en otro centro educativo badalonés y que, tal como ha ocurrido esta última noche, también fue arrestado por la policía local.

En su primer intento, el individuo sustrajo "ordenadores e instrumentos musicales por valor de 15.000 euros". Así lo ha explicado el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, en un video que ha publicado en sus redes sociales.

Albiol no ha escondido su enfado tras la segunda detención, "ocho o nueve días" después de la primera intentona. Sin embargo, el arrestado ya ha sido detenido en 19 ocasiones, ha explicado el edil popular.

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"Este país es una auténtica vergüenza desde un punto de vista de responsabilidad para aquellos que cometen delitos", ha declarado, para poco después insistir en criticar al gobierno de España por no "reformar unas leyes que lo que hacen es proteger a esta gentuza". "Quiero compartir mi cabreo, mi indignación, porque es una puñetera vergüenza", ha zanjado el alcalde.