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19 arrestos en total

Detenido por segunda vez en menos de diez días por robar ordenadores e instrumentos musicales en escuelas de Badalona

El alcalde Albiol ha explicado que individuo ya intentó sustraer ordenadores e instrumentos musicales "por valor de 15.000 euros"

Los Mossos detienen en Badalona a un hombre tras robar en la misma gasolinera cinco veces en dos semanas

Vehículos de la Guàrdia Urbana de Badalona

Vehículos de la Guàrdia Urbana de Badalona / GUÀRDIA URBANA DE BADALONA

Gerardo Santos

Gerardo Santos

Badalona
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La Guardia Urbana de Badalona ha detenido este lunes por la noche a un hombre tras intentar robar doce ordenadores en una escuela pública de la ciudad.

Se trata de la misma persona que hace menos de diez días perpetró otro robo en otro centro educativo badalonés y que, tal como ha ocurrido esta última noche, también fue arrestado por la policía local.

En su primer intento, el individuo sustrajo "ordenadores e instrumentos musicales por valor de 15.000 euros". Así lo ha explicado el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, en un video que ha publicado en sus redes sociales.

Albiol no ha escondido su enfado tras la segunda detención, "ocho o nueve días" después de la primera intentona. Sin embargo, el arrestado ya ha sido detenido en 19 ocasiones, ha explicado el edil popular.

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"Este país es una auténtica vergüenza desde un punto de vista de responsabilidad para aquellos que cometen delitos", ha declarado, para poco después insistir en criticar al gobierno de España por no "reformar unas leyes que lo que hacen es proteger a esta gentuza". "Quiero compartir mi cabreo, mi indignación, porque es una puñetera vergüenza", ha zanjado el alcalde.

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