Educación en Catalunya
Decenas de docentes de Sabadell irrumpen en el ayuntamiento durante una nueva jornada de huelga
El Govern ofrece a los sindicatos de profesores avanzar un año la subida salarial de 200 euros mensuales recogida en el 'Acuerdo de país'
Sabadell (Vallès Occidental) han entrado este martes en el ayuntamiento de la ciudad durante la sexta jornada de huelga del sector educativo catalán, ha informado CGT.
En esta sexta jornada la huelga es territorializada en el Maresme, Vallès Oriental y Vallès Occidental (Barcelona).
Desde la mañana de este martes, docentes del Vallès Occidental se han manifestado en las calles de Granollers y Sabadell (Barcelona) para exigir al Govern un acuerdo en el sector que suponga una mejora de las condiciones laborales de los profesionales de la educación y de la calidad del sistema educativo.
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