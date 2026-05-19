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Educación en Catalunya

Decenas de docentes de Sabadell irrumpen en el ayuntamiento durante una nueva jornada de huelga

El Govern ofrece a los sindicatos de profesores avanzar un año la subida salarial de 200 euros mensuales recogida en el 'Acuerdo de país'

Docentes de Sabadell (Barcelona) entran en el ayuntamiento durante la huelga

Docentes de Sabadell (Barcelona) entran en el ayuntamiento durante la huelga / CGT

Europa Press

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Sabadell
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Sabadell (Vallès Occidental) han entrado este martes en el ayuntamiento de la ciudad durante la sexta jornada de huelga del sector educativo catalán, ha informado CGT.

En esta sexta jornada la huelga es territorializada en el Maresme, Vallès Oriental y Vallès Occidental (Barcelona).

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Desde la mañana de este martes, docentes del Vallès Occidental se han manifestado en las calles de Granollers y Sabadell (Barcelona) para exigir al Govern un acuerdo en el sector que suponga una mejora de las condiciones laborales de los profesionales de la educación y de la calidad del sistema educativo.

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