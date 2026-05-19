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Barcelona abre las becas comedor 2026-2027: quién puede pedir hasta el 100% de la ayuda y desde cuándo
El Consorcio de Educación activa la convocatoria de ayudas para familias con menos ingresos en centros públicos y concertados
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El Consorcio de Educación de Barcelona ha abierto la convocatoria de ayudas individuales de comedor escolar para el curso 2026-2027 dirigidas al alumnado de I3 hasta 4º de ESO matriculado en centros públicos y concertados de la ciudad. Las ayudas están destinadas a cubrir parte o la totalidad del coste del servicio de comedor escolar y se concederán en función de la situación económica de cada unidad familiar.
Qué ayudas de comedor se conceden en Barcelona
La convocatoria del Consorcio prevé dos tipos de ayudas:
- Ayudas ordinarias del 70% del coste del comedor.
- Ayudas extraordinarias de hasta el 100% del precio del comedor.
Asimismo, el precio máximo del servicio de comedor fijado para el curso 2026-2027 será de:
- 7,83 euros diarios para centros con un espacio de mediodía de hasta dos horas y media.
- 7,41 euros diarios para centros con un espacio de mediodía de hasta dos horas.
Quién puede solicitar la ayuda de comedor escolar
Podrán pedir la ayuda las familias con hijos e hijas escolarizados en:
- Segundo ciclo de educación infantil (I3).
- Educación Primaria.
- Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
El alumnado deberá estar matriculado o preinscrito en un centro público o concertado de Barcelona durante el curso 2026-2027.
Además, será necesario cumplir los requisitos económicos establecidos en la convocatoria. El Consorcio de Educación de Barcelona tomará como referencia los ingresos familiares correspondientes a la renta de 2025. Puedes consultar aquí los umbrales máximos de ingresos que hay establecidos para para poder acceder a estas ayudas.
Fechas para pedir la beca comedor en Barcelona
La presentación de solicitudes se realizará exclusivamente de forma telemática y contará con cinco periodos diferentes. Ahora se ha abierto el primer plazo:
Primer plazo:
- Del 18 de mayo al 21 de junio de 2026.
- La documentación en el centro educativo podrá entregarse hasta el 26 de junio.
Segundo plazo
- Del 8 al 27 de septiembre de 2026.
- Entrega de documentación hasta el 30 de septiembre.
Tercer plazo:
- Del 28 de septiembre al 29 de noviembre de 2026.
- Entrega de documentación hasta el 2 de diciembre.
Cuarto plazo:
- Del 30 de noviembre de 2026 al 28 de febrero de 2027.
- Entrega de documentación hasta el 3 de marzo.
Quinto plazo:
- Desde el 1 de marzo de 2027 hasta el último día en que se admitan nuevas matriculaciones del curso 2026-2027.
Cómo hacer la solicitud telemática
Las familias deberán rellenar y firmar electrónicamente el formulario disponible en la web del Consorcio de Educación de Barcelona desde cualquier dispositivo con conexión a internet, ya sea ordenador, móvil o tableta.
Una vez completada la solicitud, el sistema enviará un código de petición al correo electrónico indicado. También se recibirá una copia en PDF del formulario presentado. Ese código permitirá modificar posteriormente la solicitud si fuera necesario.
En algunos casos, será necesario presentar documentación en el centro educativo dentro de los plazos establecidos.
Solicitudes para familias con varios hijos
El Consorcio de Educación de Barcelona especifica que si todos los hermanos estudian en el mismo centro educativo, se podrá presentar una única solicitud conjunta. En cambio, si los hijos están matriculados en centros diferentes, será obligatorio presentar una solicitud separada para cada escuela o instituto.
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