Barcelona prepara una reedición de los populares ‘Bonus Consum’ este otoño para gastar en tiendas de barrio

El Ayuntamiento de Barcelona prepara para este otoño una nueva edición de Bonus Consum, los vales para gastar en tiendas de barrio que hicieron furor en 2021. Cada bono tenía un valor de 20 euros: la ciudadanía pagaba 10 y el consistorio aportaba los 10 restantes. Según ha podido confirmar EL PERIÓDICO, el gobierno de Jaume Collboni y las distintas entidades que representan el comercio de proximidad han mantenido ya varias reuniones para concretar la iniciativa, que introduciría cambios respecto a la convocatoria de hace cinco años.

El sector comercial es el mayor defensor de la medida. Aunque la primera experiencia fue un poco improvisada, logró un aumento claro de la facturación que oxigenó al tejido empresarial de proximidad tras la debacle económica de la pandemia. De los 4,04 millones de euros que costó a las arcas públicos, 3,8 fueron directamente a las tiendas y sirvieron para movilizar hasta 7’5 millones de gasto ciudadano. Además, muchos barceloneses descubrieron así negocios, productos y servicios que tenían muy cerca de casa. Muchos otros consistorios catalanes, de variados colores políticos, han apostado por la misma herramienta: Vic, Abrera, Rubí, El Prat de Llobregat, Castellar del Vallès... Badalona, por ejemplo, los ofrece desde hace cuatro años y este abril ha repartido 400.000 'Badabons' en solo dos horas.

Ambiente de compras en la calle de Sants, arteria de comercio de proximidad de Barcelona / RICARD CUGAT / EPC

La reedición de los Bonus Consum en Barcelona se enmarcaría en otro momento singular, la Capitalidad Europea del Comercio Local 2026, que la capital catalana ostenta hasta diciembre y que cuenta con un presupuesto de dos millones de euros. El alcalde había expresado públicamente, en varios actos sectoriales, su voluntad de recuperar los vales en el actual mandato. A un año justo de las elecciones municipales de 2027 y a solo un semestre del fin de la Capitalidad, este otoño se perfila como la única ocasión viable.

Antes de Navidad y rebajas

“El Ayuntamiento está trabajando en una nueva edición de esta medida para la promoción del comercio a través de la promoción de la compra”, declara a este diario la quinta tenienta de alcaldía de Barcelona, Raquel Gil. Enfatiza que la nueva remesa de vales será “acordada con el sector, que también la ve con buenos ojos por la capacidad de dinamizar el consumo” y recuerda que el comercio de proximidad emplea a casi 150.000 personas en la ciudad. En cuanto al calendario, corrobora que el consistorio está “ultimando” detalles para poder lanzar los nuevos Bonus Consum “dentro de este año 2026”.

Fuentes del sector también ven muy avanzadas las conversaciones: “Estamos al final del camino, mirando cómo articular la reedición”, apunta uno de los negociadores. Eso sí, los comerciantes han solicitado al consistorio que evite a toda costa que los Bonus Consum coincidan con la campaña de Navidad y de rebajas, porque no podrían asumir el pico de trabajo que generaría la simultaneidad. Así, postulan octubre y noviembre como los meses más idóneos.

La calle de Rogent, referente comercial del Clot y el Camp de l'Arpa / ÁLVARO MONGE / Archivo

Cambios a la vista

Las grandes cadenas, franquicias y multinacionales quedaron al margen de esta ayuda pública indirecta en 2021 y hay un consenso total de que vuelva a ser así. En cambio, podría haber novedades de tipo técnico, cómo quién debe gestionar los bonos y sus requisitos. En este sentido, se valora por ejemplo externalizar la gestión mediante una licitación, condicionar la obtención de los vales a una compra previa o fijar límites por beneficiario, entre otras propuestas.

Y es que la primera experiencia tiene margen de mejora, admiten los implicados. “Agotamos un millón de euros en vales en solo unas horas, fue demasiado rápido”, rememora una voz conocedora. Cada empadronado en la ciudad podía descargar un máximo de tres vales, que tenían 15 días de vigencia. A medida que caducaban o los gastaba, podía obtener más. Los 280.000 bonos ofrecidos ese octubre se agotaron en dos semanas y en diciembre el ayuntamiento emitió otros 100.000, que duraron menos de un día.

Lanzamiento de los primeros Bonus Consum de Barcelona en 2021, tras la pandemia / Archivo EPC

Por otro lado, dos ‘plusmarquistas’ delataron una cierta inocencia en las restricciones establecidas hace cinco años. Un barcelonés llegó a canjear 169 vales, más de dos al día de media en las 11 semanas que duró la campaña, y una tienda de alimentación de Fort Pienc acumuló 12.740, casi 200 al día. Los casos extremos enturbiaron el buen uso mayoritario entre los 1.869 negocios y 154.000 clientes participantes. El 93% de los consumidores participantes canjeó menos de seis vales y, de hecho, el 58% solo aprovechó uno. Nuevos requisitos este otoño tratarán de impedir acaparamientos ilícitos y estimular la capilaridad.

Los Bonus Consum fueron fruto de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Barcelona, Barnacom, Comertia, Pimec, Foment del Treball, Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya y los gremios de Restauración y de Hoteles. Eran, además, la carta de presentación de la plataforma BCNMarket, una tienda online impulsada por administración y comerciantes durante el Covid que no tuvo el éxito esperado y cerró en 2022.