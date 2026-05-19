Barcelona renuncia a cobrar 78.000 euros para ceder el Estadi Olímpic a la visita del Papa

El gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido este martes la cesión del estadio Olímpic Lluís Companys para el acto más multitudinario que se prevé durante la visita de dos días del Papa León XIV a la capital catalana, el 9 y el 10 de junio. La teniente de alcalde Laia Bonet ha explicado en la comisión municipal de urbanismo que la empresa municipal BSM -gestora del recinto- ha renunciado a reclamar a la Iglesia católica el pago de 78.000 euros por alquilar la instalación y facilitar un acto de “interés público” y con una demanda de asistencia “muy superior” a la que pueden prestar otros recintos de la ciudad.

Al mismo tiempo, ha argumentado que brindar el espacio “es un servicio a la ciudadanía, no un símbolo de adhesión a ninguna confesión”. La socialista ha comparecido a petición de Barcelona en Comú, que ha cuestionado que “con dinero de todos se haya decidido subvencionar un acto litúrgico” en un edificio público. Según el itinerario publicado por la Conferencia Episcopal Española, el estadio acogerá una "vigilia de oración" para casi 40.000 personas. Los organizadores de la estancia en Catalunya detallaron que incluirá actuaciones musicales y un mensaje del Papa a los jóvenes. Las 17.500 entradas gratuitas ofrecidas se agotaron en solo 20 minutos.

Bonet ha remarcado la “importancia” del viaje del pontífice a Barcelona durante su expedición en España para bendecir la Torre de Jesús que corona la Sagrada Família. “Es un honor que lo podamos recibir”, ha expresado la concejala, que ha alabado el mensaje “oportuno” del Papa frente a “líderes como Trump, Putin o Netanyahu, que solo hablan de guerra”. A su vez, ha remarcado que la cesión “no es una decisión discrecional”, sino que se ha tomado “por acuerdo de la mayoría del consejo de administración” de la empresa municipal BSM, gestor del estadio Olímpic. Bonet ha añadido que “cientos de miles de ciudadanos, de procedencias y motivaciones diversas” han expresado su voluntad de tomar parte” en la vigilia que se celebrará el 9 de junio en el Lluís Companys, que reunirá a cerca de 40.000 asistentes.

El concejal Guille López (BComú) ha manifestado que su partido no se opone a la visita del Papa, pero ha considerado que el ayuntamiento realiza una “donación encubierta a la Iglesia”. “No es solo una cesión gratuita, sino que cubrimos los costes operacionales dentro y fuera, un auténtico cheque en blanco”, ha criticado el edil. ERC se ha alineado con los Comuns, mientras que Junts, PP y Vox han respaldado el acto del Papa en Montjuïc.