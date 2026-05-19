Barcelona limita el trabajo al aire libre a 20 minutos durante las olas de calor

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una instrucción que califica de "pionera" y que busca reforzar los planes de prevención y las medidas obligatorias de protección a los trabajadores frente a las altas temperaturas y las olas de calor. La normativa se aplicará a unos 32.000 empleados, de los cuales 17.000 forman parte del personal municipal y otros 15.000 dependen de empresas concesionarias.

El consistorio ha informado este martes que la medida responde al actual "aumento sostenido de las temperaturas y la mayor frecuencia de las olas de calor", un fenómeno que, advierte, tiene efectos directos sobre la salud. A partir de ahí, la instrucción pone el foco en identificar los puestos de trabajo con mayor riesgo y en reforzar la prevención en esos entornos, después de que el año pasado falleciera una trabajadora del servicio de limpieza municipal de Barcelona en plena ola de calor.

En este contexto, el tercer teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, ha defendido la necesidad de adelantarse a estas situaciones: "El calor no ha llegado, pero tenemos que estar en condiciones de prever qué hacer en casos de olas de calor. Cualquier intervención por encima de los 35 grados debemos ir con mucho cuidado con qué condiciones se realiza", ha señalado.

Límite de tiempo y descansos obligatorios

Entre las principales novedades, la instrucción establece límites especialmente estrictos en los escenarios de mayor riesgo. En los episodios catalogados como de "emergencia más alta", se prohíbe el trabajo en solitario al aire libre y se limita el tiempo de actividad continuada a un máximo de 20 minutos, con descansos obligatorios de 2 minutos.

Cuando el nivel de alerta es inferior, aunque todavía existe peligro, la norma introduce medidas preventivas como el uso de crema solar, sombreros y gorras. También contempla la posibilidad de reasignar las tareas más físicas a personas que no pertenezcan a colectivos considerados especialmente sensibles al calor y, si esto no es viable, se prevé la rotación del personal para reducir el tiempo de exposición. La medida también incluye creación de un registro de personas vulnerables, en los que se tendrán en cuenta distintos factores individuales de cada trabajador.

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El consistorio destaca además que la instrucción refuerza la coherencia del sistema de protección, al aplicarse a toda la organización, tanto al personal interno como al externo.