Barcelona insta a Educació a retirar el plan para que mossos de paisano vigilen en las escuelas

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este martes una proposición que insta al Departament d’Educació de la Generalitat a retirar el plan piloto que pone a prueba la presencia de mossos d’esquadra de paisano en centros educativos. La propuesta la han formulado los grupos municipales de Junts, Barcelona en Comú y ERC, los mismos que han votado a favor del texto que ha prosperado en una comisión extraordinaria de derechos sociales. Por el contrario, el PSC, PP y Vox se han opuesto a la medida.

El ensayo ha levantado polémica e iba a ponerse en práctica en 13 escuelas e institutos. Algunos han acabado por cancelarlo y no se pone en práctica en ninguno en Barcelona. Junts, BComú y ERC han reprochado que la prueba para introducir a la policía en los centros haya coincidido con las huelgas del profesorado, convocadas por los sindicatos mayoritarios del sector educativo.

“En plena crisis y ante los gritos de los maestros, la primera respuesta del Govern es poner a los mossos en las escuelas”, ha recriminado Rosa Suriñach (ERC). “Los cuerpos policiales han actuado en los colegios de forma puntual y coordinada e actuaciones concretas, lo que es correcto y no cuestionamos, lo que no podemos aceptar es que se convierta en un elemento estable y por la puerta de atás, lo que es un error y un despropósito”, ha analizado Neus Munté (Junts). “La educación no pide policías en las escuelas, es injustificado y alejado de las necesidades de la comunidad educativa”, ha opinado Carol Recio (BComú). "No rehuimos que hay conflictos en los centros, pero se deben abordar de forma pedagógica y comunitaria", ha remachado.

Asimismo, los grupos proponentes han criticado la infiltración de mossos d’esquadra en una reciente asamblea de profesores en un colegio de Barcelona, en el marco de las protestas de la educación. También han reclamado mejoras salarias, más plantilla y más recursos pedagógicos en escuelas e institutos.

Reprobación al Govern

Por su parte, la concejala Raquel Gil (PSC) ha recalcado que “en Barcelona no hay ningún centro que participe en esa prueba piloto”. También ha considerado “absurdo” tachar a la prueba piloto como la propuesta de mejora del ejecutivo del president Salvador Illa a la educación. “La propuesta de reforma son 2.000 millones de euros sobre la mesa y otras que se ponen”, ha destacado Gil.

La socialista ha defendido el “modelo propio y consolidado” de Barcelona “en materia de convivencia, prevención y seguridad de los centros y su entorno”, para paliar el “absentismo, los confictos, el acoso, el riesgo social y actuando frente a situaciones complejas dentro y fuera del centro”, en especial en “entornos vulnerables”. Gil ha concluido que, aunque coincide con algunas de las propuestas, el gobierno municipal debía desechar el texto por juzgarlo “una proposición política” y un “intento de reprobación al Govern de la Generalitat”. En este caso, PP y Vox se han alineado con el PSC al considerar que Junts, ERC y BComú han antepuesto “prejuicios ideológicos” y que las escuelas requieren seguridad.