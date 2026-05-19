Balance del turismo profesional en 2025
Barcelona creció un 1,2% en volumen de congresos y convenciones en 2025, con un 6,9% menos de participantes
El impacto económico del sector fue de 1.240 millones de euros, un 10,4% menos que el año anterior, al haber citas de menor tamaño y reducirse el gasto por persona
El turismo de reuniones en Barcelona regresa a cifras récord de prepandemia: 1.384 millones de impacto en 2024
Barcelona alcanza el 3º puesto mundial de la ICCA en números de congresos y Madrid baja al 13º
El turismo de reuniones o por motivos profesionales supone una quinta parte de los 16 millones anuales de visitantes que pernoctan en Barcelona, pero tiene un peso proporcionalmente mayor por tratarse del más rentable y estratégico para la ciudad. El balance de 2025, según los informes anuales elaborados por Turismo de Barcelona "certifican la fortaleza estructural del sector" en la ciudad, con un saldo de total de 1.992 reuniones celebradas que suponen un aumento 1,2% respecto a 2024. No obstante, fueron de menor tamaño y congregaron a un total de 683.783 delegados, un 6,9% menos que el año anterior, y como consecuencia su impacto económico directo fue de 1.240,14 millones de euros en la ciudad y la región, retrocediendo un 10,4% respecto a un año en que casi había reconquistado los datos de prepandemia.
Se trata de datos totales de la ciudad, que van más allá del ránking mundial de la ICCA dado a conocer este martes, y en el que Barcelona es tercera en número de congresos y convenciones (que roten entre al menos tres ciudades).
El estudio no solo recoge las grandes citas internacionales para decenas de miles de personas que suele organizar la capital catalana, sino también las convenciones de pequeño formato y los eventos corporativos de incentivos. Pueden haber tenido lugar tanto en recintos congresuales, como en los salones de convenciones de hoteles de la ciudad. Por ese motivo y dado que algunos grandes encuentros son rotativos y bianuales, la ciudad gana eventos, aunque ese año hayan sido de menor dimensión. En 2024 había habido algunos de gran formato como la convención mundial de McDonalds o los congresos ESMO y ESCIMD.
El consorcio, a través de Barcelona Convention Bureau, su programa de captación e impulso del sector MICE (congresos, convenciones e incentivos) ha diseccionado la actividad en una radiografía sobre el turismo de reuniones, y otra sobre el perfil de la actividad, a las que ha tenido acceso este diario. En el primer documento, se puede seguir la evolución de la ciudad, que en cifra de impacto económico alcanzó su récord en 2018 al superar los 1.500 millones.
89,89 euros al día en gastos fuera del alojamiento
El descenso este año de la repercusión económica (1.240 millones de euros), se debe tanto a la menor presencia de delegads, como a una caída del gasto tanto en alojamiento como comercio y gastronomía. En alojamiento fue de 162 euros por persona y noche, mientras que en el restos de gastos fue de 89,89 euros, correspondiendo la mitad a comida y bebida. El rango más habitual (26,6%) fue de 25 a 50 euros por persona, aunque la media crece por el viajero de alto presupuesto, como directivos y similares, que dejan más de 100 o de 200 euros (en cojunto, un 18,85) diariamente.
En participantes, 2024 marcó el récord, pero el dato de 2025 sigue siendo uno de los más altos de su histórico. En cambio, en número de reuniones, aunque lejos de algunas puntas (entre 2008 y 2017), se logra el mejor número desde 2018. Fuentes del consorcio ponen en valor la diversificación del sector, con eventos de todo tipo de empresas y formato, y donde casi el 80% fueron para menos de 250 delegados, lo que se interpreta como una buena oportunidad de desconcentrar la actividad, incluso fuera de la ciudad. El mes estrella del año pasado fue marzo.
Yendo al detalle, el mercado corporativo (convenciones e incentivos de empresas y corporaciones), en ligero descenso, sigue liderando el volumen de reuniones, siendo el 70% del total (1.395 reuniones), con un impacto económico de 733,48 millones de euros.
El ámbito asociativo (congresos, jornadas y cursos) supuso el 30% restante, con un total de 597 reuniones (+7%) que generaron 506,67 millones de euros. Casi una tercera parte fueron eventos médicos.
Retrato del congresista en 2025
Con resultados similares a la radiografía del año anterior, el perfil sociodemográfico de los participantes es el de un profesional altamente cualificado e internacional. El 94,4% de los asistentes posee estudios universitarios, acumula una media de 15,8 años de experiencia y tiene 43 años de media.
A la hora de alojarse, casi la mitad optaron por hoteles de 4 estrellas
En cuanto a procedencias, casi tres cuartas partes residen fuera de España. La estancia media de los delegados es de 4 noches, destacando que el 75,6% de los asistentes alargan voluntariamente el viaje más allá del motivo profesional, de modo que aumentan su gasto en actividades culturales, compras y restauración.
El viajero de este segemento destaca entre las virtudes de Barcelona como ciudad anfitriona la amabilidad de la gente, la conectividad, oferta de restauración, con puntuaciones de entre 8 y 9 sobre 10.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sor Lucía Caram: “Pregunté si León XIV podía bendecir nuestras ambulancias para Ucrania y me contestaron que sí en menos de 24 horas”
- Swatch intenta calmar los ánimos tras las críticas por el lanzamiento de su colaboración con Audemars Piguet
- La masiva afluencia de compradores del Swatch x Audemars Piguet impide abrir sus dos tiendas en Barcelona
- Aguas termales en Santa Coloma de Gramenet: la ciudad hará dos pozos de hasta 500 metros en Fondo para analizar el acuífero
- Acampadas por el Swatch x Audemars Piguet: Barcelona se suma a la fiebre mundial por el 'Royal Pop
- Los Mossos detienen a un turista de EEUU en el Eixample de Barcelona por agredir a tres mujeres por la calle
- Un tercio de los mercados de Barcelona recibe ayuda para pagar facturas por tener más de un 20% de su superficie vacía
- L'Hospitalet avanza en la reforma de su histórico mercado de Collblanc pese al recelo de los paradistas exteriores