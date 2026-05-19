Barcelona creció un 1,2% en volumen de congresos y convenciones en 2025, con un 6,9% menos de participantes

El turismo de reuniones o por motivos profesionales supone una quinta parte de los 16 millones anuales de visitantes que pernoctan en Barcelona, pero tiene un peso proporcionalmente mayor por tratarse del más rentable y estratégico para la ciudad. El balance de 2025, según los informes anuales elaborados por Turismo de Barcelona "certifican la fortaleza estructural del sector" en la ciudad, con un saldo de total de 1.992 reuniones celebradas que suponen un aumento 1,2% respecto a 2024. No obstante, fueron de menor tamaño y congregaron a un total de 683.783 delegados, un 6,9% menos que el año anterior, y como consecuencia su impacto económico directo fue de 1.240,14 millones de euros en la ciudad y la región, retrocediendo un 10,4% respecto a un año en que casi había reconquistado los datos de prepandemia.

Se trata de datos totales de la ciudad, que van más allá del ránking mundial de la ICCA dado a conocer este martes, y en el que Barcelona es tercera en número de congresos y convenciones (que roten entre al menos tres ciudades).

El estudio no solo recoge las grandes citas internacionales para decenas de miles de personas que suele organizar la capital catalana, sino también las convenciones de pequeño formato y los eventos corporativos de incentivos. Pueden haber tenido lugar tanto en recintos congresuales, como en los salones de convenciones de hoteles de la ciudad. Por ese motivo y dado que algunos grandes encuentros son rotativos y bianuales, la ciudad gana eventos, aunque ese año hayan sido de menor dimensión. En 2024 había habido algunos de gran formato como la convención mundial de McDonalds o los congresos ESMO y ESCIMD.

El consorcio, a través de Barcelona Convention Bureau, su programa de captación e impulso del sector MICE (congresos, convenciones e incentivos) ha diseccionado la actividad en una radiografía sobre el turismo de reuniones, y otra sobre el perfil de la actividad, a las que ha tenido acceso este diario. En el primer documento, se puede seguir la evolución de la ciudad, que en cifra de impacto económico alcanzó su récord en 2018 al superar los 1.500 millones.

89,89 euros al día en gastos fuera del alojamiento

El descenso este año de la repercusión económica (1.240 millones de euros), se debe tanto a la menor presencia de delegads, como a una caída del gasto tanto en alojamiento como comercio y gastronomía. En alojamiento fue de 162 euros por persona y noche, mientras que en el restos de gastos fue de 89,89 euros, correspondiendo la mitad a comida y bebida. El rango más habitual (26,6%) fue de 25 a 50 euros por persona, aunque la media crece por el viajero de alto presupuesto, como directivos y similares, que dejan más de 100 o de 200 euros (en cojunto, un 18,85) diariamente.

En participantes, 2024 marcó el récord, pero el dato de 2025 sigue siendo uno de los más altos de su histórico. En cambio, en número de reuniones, aunque lejos de algunas puntas (entre 2008 y 2017), se logra el mejor número desde 2018. Fuentes del consorcio ponen en valor la diversificación del sector, con eventos de todo tipo de empresas y formato, y donde casi el 80% fueron para menos de 250 delegados, lo que se interpreta como una buena oportunidad de desconcentrar la actividad, incluso fuera de la ciudad. El mes estrella del año pasado fue marzo.

Yendo al detalle, el mercado corporativo (convenciones e incentivos de empresas y corporaciones), en ligero descenso, sigue liderando el volumen de reuniones, siendo el 70% del total (1.395 reuniones), con un impacto económico de 733,48 millones de euros.

El ámbito asociativo (congresos, jornadas y cursos) supuso el 30% restante, con un total de 597 reuniones (+7%) que generaron 506,67 millones de euros. Casi una tercera parte fueron eventos médicos.

Retrato del congresista en 2025

Con resultados similares a la radiografía del año anterior, el perfil sociodemográfico de los participantes es el de un profesional altamente cualificado e internacional. El 94,4% de los asistentes posee estudios universitarios, acumula una media de 15,8 años de experiencia y tiene 43 años de media.

A la hora de alojarse, casi la mitad optaron por hoteles de 4 estrellas

En cuanto a procedencias, casi tres cuartas partes residen fuera de España. La estancia media de los delegados es de 4 noches, destacando que el 75,6% de los asistentes alargan voluntariamente el viaje más allá del motivo profesional, de modo que aumentan su gasto en actividades culturales, compras y restauración.

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El viajero de este segemento destaca entre las virtudes de Barcelona como ciudad anfitriona la amabilidad de la gente, la conectividad, oferta de restauración, con puntuaciones de entre 8 y 9 sobre 10.