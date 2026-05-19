Barcelona alcanza el 3º puesto mundial de la ICCA en número de congresos y Madrid baja al 13º

La potencia de Barcelona como sede mundial de congresos y convenciones la ha llevado a alcanzar el 3º puesto en la prestigiosa clasificación de la International Congress and Convention Association (ICCA) que recoge los resultados mundiales del sector. Queda solo por debajo de Lisboa y París en cifra de reuniones organizadas (166), y muy por delante de Madrid que esta ocasión ha bajado al 13º puesto. La capital catalana también despunta en la categoría específica de congresos de temática científica, y es segunda en los eventos médicos.

Los datos se han dado a conocer en la feria IMEX de Frankfurt, consolidando el papel de Barcelona en el mapa del turismo profesional. En los últimos 25 años la ciudad siempre se ha mantenido entre las cinco primeras posiciones. En 2024 fue 4ª en volumen de congresos y primera en cifra de delegados, mientras que un año después ha subido un puesto en la primera categoría. La ICCA no ha facilitado aún el segundo dato.

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Esta clasificación oficial que la sitúa 3ª entre las mejores ciudades de congresos, contabiliza los que se realizan rotativamente al menos en tres urbes, de modo que no entran en el recuento gigantes como el Mobile World Congress (MWC), ISE o SeaFood Expo Global. Los balances oscilan en función de que algunas citas sean bianuales o en cuantas urbes roten, pero por encima de todo los resultados están marcados por el trabajo que llevan a cabo los destinos para postularse, ganar candidaturas, y hacerlo tan bien como para que los organizadores repitan regularmente en dicho destino.

Por detrás, en la lista de 2025 se sitúan Viena, Singapur, Praga, Copenhague, Londres, Seul y Tokio.

El recuento no incluye viajes de convenciones y otras reuniones profesionales que en el conjunto de Barcelona sumaron 1.992 en 2025, como informa hoy este diario.

Constancia y competencia

Esa continuidad es precisamente el sello barcelonés, ya que ningún otro competidor se ubica año tras año en el 'top 5' de la ICCA. El último informe subraya también que la ciudad sea "especialmente competitiva en el ámbito del conocimiento y la innovación". Los esfuerzos del consorcio Turismo de Barcelona, cuyo programa Convention Bureau es la gran herramienta de captación de reuniones profesionales, se han centrado desde hace años en los sectores más estratégicos por su valor añadido.

Como resultado, la capital catalana ocupa la 1ª posición mundial en congresos vinculados a las ciencias (por delante de París, Viena y Singapur) y la 2ª en encuentros médicos (solo por detrás de Viena), además de colocarse 4ª en el ámbito tecnológico. Para la ciudad son especialmente importantes ya que retroalimentan su ecosistema científico, académico y empresarial.

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Como comparación nacional, Madrid figura esta vez en 13ª posición en el listado general, tras caer del 'top 10'. Y no figura entre las 10 primeras de las tres mencionadas áreas.

El sector MICE, de los congresos, reuniones e incentivos, se ha convertido en clave para Barcelona, representando el 20% de sus 16 millones de turistas anuales. El consorcio subraya que suponen un 20% de los visitantes que pernoctan, pero descontando el periodo estival sin ferias ni congresos, durante el año se sitúan en torno al 25%. Conforman una tipología visitante por motivos profesionales, cuyo gasto es superior a la media y su presencia pasa muy desapercibida en la ciudad, ya que no hacen turismo a pie de calle, sino que acuden esencialmente a sus eventos profesionales y corporativos.

Por ello, mantener el liderazgo en congresos y convenciones es prioritario, pese a la fuerte competencia. Tras hacerse públicos los últimos datos, el presidente del Comité Ejecutivo de Turismo de Barcelona, Jordi Clos, ha destacado esa "importancia estratégica", y que inyecta a la ciudad "un visitante de alto valor cualificado". En especial porque realiza estancias medias de cuatro noches, pone notas muy altas a su experienca y "más de un 70% repite visita”.

Clos afirma que trabajan para priorizar a viajeros que vienen por "los congresos, ferias y convenciones que se organizan en Barcelona de la mano de Fira y de los hoteles", y por el que viaja para "conocer nuestra cultura e identidad". Ambos considerados como turismo de calidad, con los que Barcelona busca más ese componente que la cantidad, de la mano del ayuntamiento y la Fira.

Mejoras y legado

Desde el ayuntamiento, el teniente de alcalde de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, afirma que los resultados "ratifican la apuesta estratégica" del municipio para "impulsar este tipo de turismo”. Destaca que “Barcelona aspira a aumentar hasta un tercio el porcentaje de visitantes que recibe de este sector, no solo por su mayor impacto económico, sino también porque este perfil contribuye a reducir las externalidades negativas que puede generar el turismo en determinados momentos”. Además, enfatiza que la ciudadanía valora positivamente atraer este tipo de visitantes, que contribuye a potenciar la economía local.

Pau Relat, presidente del Consejo de Administración de Fira de Barcelona pone en valor la aportación de Fira para alcanzar el 'top' del sector, al disponer de "infraestructuras feriales de referencia mundial" y "gran experiencia para organizar y atraer grandes eventos de alto impacto internacional, muchos de de alta exigencia y complejidad".

Otro aspecto que destaca es la contribución de este tipo de visitante a la "desestacionalización”, al atraer importantes acontecimientos profesionales en temporada baja.

Por todo ello, en 2024 se anunció un plan entre administraciones y entidades para que los montajes organizados en Barcelona dejen algún tipo de legado, en forma de inversiones, colaboraciones empresariales y colaboraciones académicas, entre otros.

Además, ayuntamiento y consorcio acordaron hace unos meses reforzar el Fondo MICE, con una inversión de 2,8 millones de euros durante los años 2026 y 2027, para potenciar este segmento y apuntar a nuevas candidaturas. La inyección total hasta 3,2 millones llega de la alianza del sector público y privado.

Próximas citas importantes

Las previsiones de futuro son optimistas para Barcelona, ya que este tipo de encuentros profesionales se contrata con bastante antelación. En 2025 ya se confirmaron 34 congresos que tendrán lugar en los próximos años. Algunos muy destacables a corto plazo, como el Congreso Mundial de Arquitectura de la UIA, que se celebrará en junio; el FENS Forum (Federation of European Neuroscience Societies), en julio; el ERS International Congress (European Respiratory Society), en septiembre; y la UEG Week (United European Gastroenterology), en octubre.

Una de las claves en la captación de grandes citas internacionales es contar con buenas infraestructuras congresuales, y la ICCA considera a Barcelona un ejemplo "paradigmático" en su evolución. La ciudad no se detiene en este sentido, como muestra el proyecto de reforma del recinto histórico de Montjuïc con motivo de su centenario y la ampliación en marcha del de Gran Via, con el desarrollo del nuevo Hall Zero para poder albergar con comodidad los mayores eventos o simultanearlos.