Baile de barcos y exposición gratuita de vehículos policiales en el puerto de Barcelona: cuándo y dónde verlos

El Port de Barcelona celebra el último fin de semana de mayo la tercera edición de su fiesta ciudadana, una cita pensada para acercar el puerto a los barceloneses con actividades gratuitas y visitas guiadas a precios muy reducidos. Algunas de las más populares serán el baile de barcos y la exposición de vehículos de la Policía Portuaria y de los Bombers de Barcelona, que estarán abiertos al público sin necesidad de reserva previa de entrada.

Exposición de vehículos de la Policía Portuaria en el Port de Barcelona / PORT DE BARCELONA

Baile de barcos: un espectáculo en el mar el 30 de mayo

Uno de los platos fuertes será el llamado “baile de barcos”, una coreografía marítima inédita protagonizada por embarcaciones del puerto.

Fecha: 30 de mayo

30 de mayo Hora: 12:00 h

12:00 h Duración: 30 minutos

30 minutos Lugar: muelle de Barcelona, cantil Este

muelle de Barcelona, cantil Este Acceso: entrada libre con aforo limitado (sin registro previo)

El espectáculo está pensado como un evento visual abierto al público desde tierra firme, aunque con capacidad limitada por motivos de seguridad.

Exposición de vehículos policiales y de bomberos

Otra de las actividades gratuitas será la exposición de vehículos de la Policía Portuaria y de los Bomberos de Barcelona, que permitirá ver de cerca material y unidades operativas habituales del servicio.

Cuándo: 30 y 31 de mayo (durante toda la jornada)

30 y 31 de mayo (durante toda la jornada) Acceso: no requiere entrada ni reserva

Se trata de una de las propuestas más familiares del programa, pensada para todos los públicos.

Exposición de vehículos de Bomberos en el Port de Barcelona / PORT DE BARCELONA

Visitas guiadas al puerto

En el marco de estas jornadas ciudadanas, el Port de Barcelona ha abierto este martes 19 de mayo la reserva de entradas para acceder a espacios habitualmente cerrados al público. En total, se han ofrecido 5.000 plazas por un precio simbólico de un euro para actividades como paseos en barco, recorridos en autobús por terminales logísticas y visitas guiadas al histórico Faro del Llobregat, la gran novedad de esta edición

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Sin embargo, todas las entradas se han agotado este mismo martes poco después de su puesta a la venta.