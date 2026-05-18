Un estruendoso trueno en Vallvidrera deja un curioso registro sísmico durante el temporal en Catalunya

Protecció Civil ha activado este lunes el plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya, Inuncat, por la previsión de lluvias intensas por la tarde en la provincia de Girona y con menor probabilidad en el litoral y prelitoral central.

El registro más extraordinario se ha registrado en Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), donde una fuerte tormenta ha dejado entre este mediodía y primeras horas de la tarde más de 90 litros de agua por metro cuadrado, con algunos pluviómetros de usuarios particulares marcando 120 litros. Y aunque en Barcelona las lluvias han sido mucho más débiles, también han dejado datos como los 30 litros en el Observatori Fabra o los 26 litros en el Tibidabo.

El sismólogo Jordi Díaz, del CSIC, ha compartido en la red social 'X' que se ha producido un "registro sísmico en sismómetro del Observatori Fabra de las ondas sónicas generadas por el trueno asociado al relámpago de este mediodía cerca de Vallvidrera".

Quince comunidades en aviso

En total, son una quincena las comarcas en aviso ante las lluvias que se esperaban este lunes por la tarde. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo (riesgo extremo) por chubascos de intensidad torrencial en el litoral sur de Girona, que ha estado en vigor hasta las 17:59 horas, tras las precipitaciones caídas que han acumulado más de 90 litros por metro cuadrado en una hora.

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En el Gironès, Empordà, Garrotxa y Pla d'Estany se ha activado un aviso naranja que se corresponde a un grado de peligro de 3 sobre 6 en la escala de riesgos meteorológicos. También hay activado un aviso amarillo en zonas como el Maresme, Baix Llobregat y Garraf.